搶救最老死囚王信福 救援大隊嘉市年貨大街送春聯聲援

涉槍殺2名警察被判死刑定讞，12年未槍決，國內治安史上最老「死囚」72歲王信福，聲請釋憲，憲法法庭判合憲，台灣廢除死刑推動聯盟等多個民間團體組王信福救援大隊，上午在嘉義市中央廣場年貨大街發送「信福和順」春聯聲援。

王信福孫姪女說，沒有證據就被判死刑誰來替他們討公道？大家的關注、了解、分享，對叔公王信福、家人、救援團體都是支持的力量。

參與救援的台灣圖書室文化協會理事長林詩涵說，年節將至，王信福、邱和順救援大隊分別在嘉義與台北年貨大街辦記者會，快閃發放「信福和順」春聯。邀請大家不要遺忘正在死牢中等待救援的王信福與邱和順2件死刑冤案。

王信福的孫姪女表示，從來沒想過自己的親人是死刑犯，但身為死刑犯家人並不覺得丟臉，「死刑」這2個字背在一個人身上，被認為是不可教化的，但是被判死刑的人也有可能是被冤枉的。王信福72歲了，大家的關注、了解、分享，對王信福家人、救援團體都是份支持的力量。

律師伍安泰說，王信福案件是1990年發生在嘉義市船長卡拉OK殺警案，王被指使小弟槍殺2名警察，案件被判死刑，理由很牽強、王涉案的證據也很薄弱、偵辦程序上也有很大瑕疵，破案凶槍沒有驗指紋、10多年後已難驗出指紋，這案件沒有任何物證可證明王信福有轉交槍枝，指控王信福的小弟也被判死刑槍決伏法，因此王無法與小弟對質證明清白，證人證詞也有很多問題，有證人被警察長時間限制行動，最後才做出不利王的證詞，有證人被警矇眼推下樓梯刑求，法院卻用這些有疑問的證詞認定王有罪。

國際特赦組織台灣分會秘書長邱伊翎表示，救援大隊每周每月都會去關懷王信福的現況，王最近才完成義眼手術，身體狀況尚可，但是因為在監獄裡面待了20多年，加上已72歲，身體多少有些退化，他一直認為自己沒有做這件事，更不想為沒做過的事情負責，期盼早日平反。