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嘉縣警察局少年隊破獲毒品工廠 查獲安非他命、卡西酮

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義縣警察局少年警察隊今年成立「少年掃黑專責小隊，追查販毒線索，2月1日南下高雄收網，兵分二路破獲毒品工廠及住家，共查獲安非他命734.93公克、甲基甲基卡西酮772.07公克、K他命13.53公克、149包毒品咖啡包，當場緝獲幫派分子林男、陳男共同製毒工廠。

少年隊長何高成說，毒品工廠內查獲安非他命734.93公克、甲基甲基卡西酮772.07公克、K他命2.96公克、101包毒品咖啡包，以及攪拌機、研磨機、分裝機等設備；陳男住處查獲K他命10.57公克、毒品咖啡包48包、電子磅秤、手機，以及3萬5000元等證物，依違反毒品危害防制條例製造、意圖販賣毒品等罪嫌移送。

嘉義縣警察局局長林宏儒表示，青少年容易於寒假年節期間遭受不法集團引誘施用毒品，甚至吸收成為販毒「小蜜蜂」，危害青少年身心健康甚鉅，也會衍生更多犯罪問題，將會持續溯源毒品追查上游，從源頭遏阻毒品犯罪，淨化良好治安環境。

何高成說，日前查獲販賣毒品案，繼續向上溯源查知毒品分裝情資，經多日跟監蒐證，發現事證成熟報請指揮，與刑大二隊、鑑識科、民雄分局偵查隊及高雄市政府警局湖內分局，兵分兩路拂曉出擊。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

嘉義縣警察局少年隊今年成立少年掃黑專責小組，2月1日循線破獲高雄市毒品工廠。圖／警方提供
嘉義縣警察局少年隊今年成立少年掃黑專責小組，2月1日循線破獲高雄市毒品工廠。圖／警方提供
嘉義縣警察局少年隊今年成立少年掃黑專責小組，2月1日循線破獲高雄市毒品工廠。圖／警方提供
嘉義縣警察局少年隊今年成立少年掃黑專責小組，2月1日循線破獲高雄市毒品工廠。圖／警方提供

咖啡 毒品 警察

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