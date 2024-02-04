台南少女疑細故遭友人圍毆 警逮10人送辦
台南市1名少女疑似因與朋友間有感情及金錢糾紛，遭多人動手毆打，影片被傳上社群網站引發議論，警方先後逮捕10人到案，其中7人未成年，並呼籲民眾勿以私刑報復。
昨晚在社群網站流傳1段影片，影片中1名女子遭多人圍住怒罵並持拖鞋、竹竿等物品毆打，女子面露驚恐無法反抗，引發不少網友議論，並有人揚言要為被害女子討公道。
台南市警察局佳里分局副分局長侯明任今天接受媒體聯訪表示，經查此案發生於1月29日下午3時許，地點為台南市西港區，因被害人頭部、背部、雙手及雙腳均有擦挫傷，經驗傷後於1月31日向警方報案，警方組成專案小組偵辦，已將涉案10人查緝到案。
侯明任表示，初步調查此案起因為朋友間多起金錢及感情恩怨，其中導火線是有人懷疑被害人亂傳話造成誤會，以及1名陳姓嫌疑人交給被害人新台幣1000元代買衣服，但被害人將金錢挪做他用，引起嫌疑人等人不滿所導致。
侯明任指出，全案訊後依刑法聚眾鬥毆、傷害及妨害自由等罪嫌，分別移送台南地檢署及少年法庭偵辦，呼籲民眾不得以「鄉民正義」名義進行私刑報復暴力事件，否則警方將依法究辦。
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