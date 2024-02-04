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女子遭圍毆拐倒重摔 南警傳涉施暴10人7未成年

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

台南1名女子日前驚傳遭多名男女分別持竹竿或拖鞋輪番施暴，而且邊動手邊飆罵三字經；甚至還被1名男子重拐重摔，畫面曝光引起鄉民一片撻伐。警方已將涉案10人查緝到案，其中7人未成年，警詢後將依刑法聚眾鬥毆、傷害及妨害自由等罪嫌，分別移送台南地檢署及少年法庭偵辦。

網路社群「黑色豪門企業」昨深夜傳出1分多鐘影片，之後又有更完整3分鐘餘，被害人都是同一人，為19歲外型瘦弱女子，面露驚恐，標示地點在台南佳里區。警方追查，確認發生地點在西港區。

據知，事件發生在上月29日下午3點，地點在西港慶安社區附近一處無人巷農地，遭毆打的女子與施暴者均認識，為朋友關係；一開始原約在附近另處地點，之後再轉至現場遭包圍無法脫身，被迫坐在地上，隨後遭在場多名男女徒手或用藍白拖攻擊、毆打，過程更猛飆三字經，還撂稱「在西港見一次打妳一次」。

還有一名身材壯碩男子要被害人轉身後拿起竹竿重擊被害人背部，另名較瘦小男子更重拐被害人摔地，行為極為殘暴。

不少鄉民看到影片忍不住破口大罵，還有激動者怒斥「一個都別想逃」，還有人發起肉搜，要為被害人討回公道。

據查，女子疑畏懼遭報復，第一時間未告知家人，後家人發現其頭部、背部、雙手及雙腳均有擦挫傷，驗傷後上月31日報案，警方組專案小組偵辦，已將涉案10人查緝到案，其中7名未成年。

據指出，事件疑朋友間多起恩怨造成，導火線懷疑被害人亂傳話造成誤會，還傳出一名陳姓嫌犯交給被害人1000元代買衣服，卻遭被害人挪為他用，引起眾人不滿，全案仍待深入釐清。

警方強調，全案依法偵辦，呼籲民眾冷靜，不得以「鄉民正義」名義私刑報復，否則將依法究辦。

女子遭多人圍毆拐倒重摔在地，南警掌握涉案者依法究辦。圖／截自「黑色黑色豪門企業」
女子遭多人圍毆拐倒重摔在地，南警掌握涉案者依法究辦。圖／截自「黑色黑色豪門企業」
女子遭多人圍毆拐倒重摔在地，南警掌握涉案者依法究辦。圖／截自「黑色黑色豪門企業」
女子遭多人圍毆拐倒重摔在地，南警掌握涉案者依法究辦。圖／截自「黑色黑色豪門企業」
女子遭多人圍毆拐倒重摔在地，還遭男子用竹竿施暴，南警掌握涉案者依法究辦。圖／截自「黑色黑色豪門企業」
女子遭多人圍毆拐倒重摔在地，還遭男子用竹竿施暴，南警掌握涉案者依法究辦。圖／截自「黑色黑色豪門企業」

台南 家人 未成年

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