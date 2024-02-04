他欠1.2萬...凌晨持刀闖公寓砍債主 警逮1嫌漏夜追緝

蔡姓男子昨天凌晨夥同曾姓男子，持刀進入巫姓男子家中，不分青紅皂白就是一陣猛砍，逞兇完搶走屋內財務離去，轄區警方獲報趕抵，發現癱倒在地的巫男緊急送醫，經釐清犯嫌持刀尋仇，立刻報請檢察官指揮偵辦，並調閱監視器畫面逮人，昨天下午持票逮捕共犯曾男，惟主嫌蔡男仍在逃，漏夜偵辦。

警方昨天早上9點44分獲報，中正區廈門街某公寓2樓有傷害案趕抵，發現傷者巫男（35歲）躺臥在地，頭、手、腳都受傷流血，緊急送台大醫院，經救治沒有生命危險，住院觀察。

巫男警詢時稱，蔡男積欠他1萬2000元債務，3日凌晨5點多跑到住家樓下說要還債，沒想到一進入房間就是一頓毆打，蔡男更抄出一把刀揮砍，不斷閃躲仍被砍到頭破血流，腳也被閃傷。

蔡男（28歲）跟曾男（28歲）在屋內逞兇完，搶走巫男的手機2支、錢包等共價值約5萬元的財物，搭計程車逃逸。警方知悉傷害案，釐清犯嫌2人手段兇狠，報請台北地檢署指揮偵辦，循線調閱監視器畫面逮人。

警方昨天下午5點多，在新北市新莊區逮捕剛出家門的曾男，至於主嫌蔡男仍在逃，專案小組已掌握藏匿位置，派員追緝，漏夜偵辦。