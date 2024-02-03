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詐團假冒教官鼓吹假投資 退伍軍人匯款儲值拿不回

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

刑事局指出，近期發現詐騙集團結合國軍軍階，以「士官戰隊」、「尉官戰隊」、「校官戰隊」、「將官戰隊」等名稱，吸引民眾加入「階梯式戰隊」LINE群組，並冒用「教官」名義進行教學、代操，詐騙集團也會在「戰隊」內也會安排「暗樁」，製造踴躍報名氛圍或分享獲利情形，其實都是詐騙手法的一部分。刑事局已通知國防部密切合作，將持續強化國軍反詐意識。

一名陳姓退休軍人日前在網路上看見投資廣告，標榜是退休教官財經名人開設的限時免費投資交流群組，同是軍職出生的陳男不疑有他，點擊後助理引導陳男進入LINE學習群組及下載假投資APP，並依照APP客服人員指示匯款至指定銀行帳戶儲值，還特別交代不要填寫備註欄，避免被銀行發現洩露布局標的，陳男事後要求客服人員退還儲值金額時，對方拒絕退還且未再回復訊息，陳男才發現上當受騙，損失11萬元。

刑事局提醒，詐騙集團會剪輯名人公開的談話影片，製作假名人投資影片播送，影片內容提及傳授投資心法，並在結尾附上LINE群組連結，吸引民眾點擊加入；另外，詐騙集團也會盜用名人照片，創立假臉書粉絲專頁，還會從名人粉絲專頁複製日常文章到假粉絲專頁，混淆民眾視聽。

辨別假粉絲專頁有四種方法：

1、粉絲專頁近期成立或更改名稱，無藍色驗證標章。

2、歷史動態不多，按讚、回應多為人頭帳號。

3.名人不會邀請加入好友或投資群組。

4、名人不會要求提供資金。

民眾發現臉書遭詐騙集團盜用時，除提醒親友、民眾避免受騙外，可在臉書平台檢舉，也可上網到刑事局「165全民防騙網」檢舉詐騙廣告，警方將持續向上溯源，持續追查。有任何可疑訊息，請撥打24小時165反詐騙專線查證。

刑事局發現，近期有詐騙集團以軍人團體名義成立假投資群組，已通知國軍注意。記者廖炳棋/翻攝
刑事局發現，近期有詐騙集團以軍人團體名義成立假投資群組，已通知國軍注意。記者廖炳棋/翻攝

刑事局發現，近期有詐騙集團以軍人團體名義成立假投資群組，已通知國軍注意。記者廖炳棋/翻攝
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刑事局發現，近期有詐騙集團以軍人團體名義成立假投資群組，已通知國軍注意。記者廖炳棋/翻攝
刑事局發現，近期有詐騙集團以軍人團體名義成立假投資群組，已通知國軍注意。記者廖炳棋/翻攝

刑事局發現，近期有詐騙集團以軍人團體名義成立假投資群組，已通知國軍注意。記者廖炳棋/翻攝
刑事局發現，近期有詐騙集團以軍人團體名義成立假投資群組，已通知國軍注意。記者廖炳棋/翻攝

影片 粉絲 詐騙集團

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