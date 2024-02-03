高市議員前助理被搜出大麻種子 鍾易仲發聲明回應嘆成「萬磁王」

國民黨=@R高雄市@=a href='/search/tagging/2/議員' rel='議員' data-rel='/2/189710' class='tag'>議員鍾易仲@=參選立委失利，近日一名自稱擔任鍾助理的21歲男子遭警方查獲持有大麻種子，男子事後稱出於好奇才在網路購買，檢方今日訊後已將人請回；鍾易仲回應，該男子選舉期間擔任短期工讀生，目前已非他的助理，他也未介入檢警偵辦，希望查清真相、毋枉毋縱。

高雄仁武警方日前接獲線報，查出一名21歲王姓男子持有二級毒品大麻種子，王男遭逮時供稱出於好奇才在網路向陌生人購買；警方事後查出男子先前曾在高雄市議員鍾易仲辦公室擔任助理，今日訊後將王男依違反毒品危害防制條例，移送高雄地檢署偵辦，檢方認為王男僅單純持有大麻種子，諭知請回。

鍾易仲今日在臉書發表聲明，他稱該名王男來自破碎家庭，從小父母離異，由阿嬤隔代教養，王男自幼發展遲緩，國中小都讀資源班，成年後求職四處碰壁，鍾在本屆立委選舉時因爲對方阿嬤再三拜託，他也認為天生我材必有用，才讓王男擔任短期工讀生，1月選舉結束後王男就離開服務處，目前並非助理。

鍾易仲說，選後他似乎變成萬磁王，總有許多奇奇怪怪的事發生在他周圍，這次事件讓從小照顧王男的阿嬤非常焦急，也曾向他求援，但他並未向警方表達關心之意，只希望檢警能秉公處理，盡快查清真相，毋枉毋縱。

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