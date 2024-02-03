影／毒鴛鴦駕「行動補給車」四處販毒 北警查獲4種毒送辦起訴

台北市警方去年查獲毒品藥頭謝姓男子，溯源偵辦鎖定上游藥頭情侶檔長期涉嫌駕車販毒，堪稱「毒品行動補給車」，日前循線拘搜2人住處，查獲毒品海洛因、安非他命、K他命、毒品咖啡包等證物，詢後依法送辦，近日新北地檢署偵結起訴。

警方調查，台北市中正一分局去年據報查獲謝男涉嫌販毒，溯源追查後，查出上游藥頭48歲廖男、49歲劉女情侶檔，長期透過通訊軟體群組尋找毒品藥腳，駕車四處販毒，車上往往載有各式毒品，堪稱「毒品行動補給站」。

專案人員蒐證完被後，日前循線前往2人位於新北市中和區中正路上的住處拘提搜索，趁2人駕車返家時上前查緝，當場查獲毒品海洛因4包（14公克）、安非他命7包（136公克）、K他命4包（16公克）、毒品咖啡包23包，販毒所得30萬元等證物。

據悉，廖男、劉女落網後，因自知事證齊全，對於持有、販賣毒品坦承不諱，但不願交代毒品來源，警方詢後依違反毒品危害防制條例將2人送辦，新北地檢署近日偵結起訴，持續追查相關毒品來源。

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