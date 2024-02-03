快訊

綠白閣揆之爭 黃國昌指他「背叛游錫堃」 林佳龍說話了

綠白「珊昌配」電話羅生門吵翻天 時間軸一次看懂

大學通識教師編制遭濫改 校方東窗事發3奧步逼退

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／毒鴛鴦駕「行動補給車」四處販毒 北警查獲4種毒送辦起訴

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北市警方去年查獲毒品藥頭謝姓男子，溯源偵辦鎖定上游藥頭情侶檔長期涉嫌駕車販毒，堪稱「毒品行動補給車」，日前循線拘搜2人住處，查獲毒品海洛因、安非他命、K他命、毒品咖啡包等證物，詢後依法送辦，近日新北地檢署偵結起訴。

警方調查，台北市中正一分局去年據報查獲謝男涉嫌販毒，溯源追查後，查出上游藥頭48歲廖男、49歲劉女情侶檔，長期透過通訊軟體群組尋找毒品藥腳，駕車四處販毒，車上往往載有各式毒品，堪稱「毒品行動補給站」。

專案人員蒐證完被後，日前循線前往2人位於新北市中和區中正路上的住處拘提搜索，趁2人駕車返家時上前查緝，當場查獲毒品海洛因4包（14公克）、安非他命7包（136公克）、K他命4包（16公克）、毒品咖啡包23包，販毒所得30萬元等證物。

據悉，廖男、劉女落網後，因自知事證齊全，對於持有、販賣毒品坦承不諱，但不願交代毒品來源，警方詢後依違反毒品危害防制條例將2人送辦，新北地檢署近日偵結起訴，持續追查相關毒品來源。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

警方查獲毒品海洛因4包（14公克）、安非他命7包（136公克）、K他命4包（16公克）、毒品咖啡包23包，販毒所得30萬元等證物。記者李隆揆／翻攝
警方查獲毒品海洛因4包（14公克）、安非他命7包（136公克）、K他命4包（16公克）、毒品咖啡包23包，販毒所得30萬元等證物。記者李隆揆／翻攝

毒品 販毒

延伸閱讀

男子騎機車當街搶婦人皮包 竹縣警民合力制伏

北市警春安首破兩毒品分裝工廠 警政署長黃明昭贈慰勉金

燒玻璃吸安毒！3歲女兒全目擊 說真話打臉滿口狡辯父

影／兄弟檔想趁過年販毒撈一筆 新北霹靂幹員破門逮11人 查獲各種毒

相關新聞

校園割頸案被害學生父親發聲：設緊急求助鈴盼相關單位重視

新北校園國三生遭割頸案震驚社會，也關注校安問題。被害學生的父親今天發聲明表示，感謝市府採納他對校安設備的建議，將在部分學...

持刀架脖搶美容店長 無業男犯後躲網咖打電動昨夜落網

陳姓男子日前到台北市士林區一處美容店內消費做臉，突亮刀討錢，女店長藉故脫逃後，陳男要錢未果直接逃跑，警方獲報展開追查，昨...

春節前夕 新北43名中高階警官異動 亮點在這裡

為穩定春節期間本轄治安穩定，並配合當前治安工作勤、業務需要，新北市警局今天發布43名中高階警官人事異動，局長廖訓誠表示，...

影／毒鴛鴦駕「行動補給車」四處販毒 北警查獲4種毒送辦起訴

台北市警方去年查獲毒品藥頭謝姓男子，溯源偵辦鎖定上游藥頭情侶檔長期涉嫌駕車販毒，堪稱「毒品行動補給車」，日前循線拘搜2人...

虛幣商涉嫌聯手境外詐團行騙 逾40人遭詐財損達5000萬元

虛擬貨幣商「金牛百匯」涉嫌勾結境外詐騙機房，將被害人的虛幣轉入詐團虛擬錢包，警方初查有逾40人受騙，總財損達5000萬元...

春安首日！菲籍4名失聯女移工 KYV歡唱遭警擴檢逮捕

昨天是春安工作首日，新北市副市長朱惕之代表市府前往樹林警分局慰問執勤人員，隨後分局針對轄內治安熱點，派員前往臨檢，共查獲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。