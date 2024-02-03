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持刀架脖搶美容店長 無業男犯後躲網咖打電動昨夜落網

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

陳姓男子日前到台北市士林區一處美容店內消費做臉，突亮刀討錢，女店長藉故脫逃後，陳男要錢未果直接逃跑，警方獲報展開追查，昨晚9時許循線在大同區一處網咖內查獲陳男，他見員警出現坦承缺錢花用所以犯案，警詢後將依恐嚇取財罪嫌送辦。

警方調查，55歲陳男1月31日下午3時許到士林區美崙街某美容工作室做臉，做完準備結帳時，突然對櫃檯內的店長亮出美工刀，架在女店長脖子上並要求「把錢拿出來！」。

店長見狀立刻求饒，藉故「好，我去拿錢，你不要衝動」，脫困逃往店內後方包間後，陳男擔心店長找其他店員求救，索討錢財未果即拔腿逃跑。

據悉，陳男無業，多年前曾在新北市開過刺青店，兩年前曾到同一家美容店消費，所以案發當天上門做臉，店長一眼就記起陳男。

警方獲報後組成專案小組追查，昨晚發現陳男逃往大同區，員警晚間9時許在大同區承德路上某網咖發現陳男身影，集結警力上門查緝，陳男見員警出現，旋即坦承犯案，指出先前在該美容店消費過，所以知悉店內都是女店員一對一作業，容易控制，他一時缺錢花用，才把歪腦筋動到美容店上。

警方表示，員警昨晚查獲陳男後，在其身上扣獲作案用美工刀、束帶等證物，陳男昨晚隨員警返回警所偵辦，因夜間停止訊問，今早偵詢製作筆錄後，依恐嚇取財罪嫌將陳男移送士林地檢署偵辦。

員警昨晚查獲陳男後，在其身上扣獲作案用美工刀、束帶等證物，陳男昨晚隨員警返回警所偵辦，因夜間停止訊問，今早偵詢製作筆錄後，將依恐嚇取財罪嫌將陳男移送士林地檢署偵辦。記者李隆揆／翻攝
員警昨晚查獲陳男後，在其身上扣獲作案用美工刀、束帶等證物，陳男昨晚隨員警返回警所偵辦，因夜間停止訊問，今早偵詢製作筆錄後，將依恐嚇取財罪嫌將陳男移送士林地檢署偵辦。記者李隆揆／翻攝

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