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春安首日左抓毒右破賭場 三重警查12件刑案逮23人送辦

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

為維護春節期間轄內治安，昨天全國警政單位同步執行為期15天「113年加強重要節日安全維護工作」。三重警分局昨晚針對轄內治安熱點，執行擴大臨檢勤務，共查獲12件刑案、逮捕23人，依法送究辦。

三重警分局表示，為期15天的「113年加強重要節日安全維護工作」，從昨天晚上10時起至2月15日深夜零時為止。昨天晚上春安首日，三重警方針對轄內酒店、汽車旅館、舒壓館、KTV等場所舉辦擴大臨檢。同時，規劃重要路段執行封閉路檢。

警方表示，短短兩小時共查獲詐欺車手案1件1人、毒品案4件7人、各類通緝案6件6人、賭博案1件9人。其中，還查獲藏匿民宅賭場，現場逮捕負責人及賭客在內9人，查扣賭資10萬360元依法究辦。

三重警分局長黃南山表示，持續落實推動緝毒、打詐、肅槍及掃黑工作，以優勢警力針對轄區重要路段及治安顧慮場所，執行威力掃蕩及臨（路）檢勤務。同時若發現其他行政機關權責之行政不法事項，將檢具相關事證，運用第三方警政概念，依法處理。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

三重警方昨天執行「113年加強重要節日安全維護工作」擴大臨檢，共查獲12件刑案逮23人送辦。記者曾伯愷／翻攝
三重警方昨天執行「113年加強重要節日安全維護工作」擴大臨檢，共查獲12件刑案逮23人送辦。記者曾伯愷／翻攝
三重警方昨天執行「113年加強重要節日安全維護工作」擴大臨檢，共查獲12件刑案逮23人送辦。記者曾伯愷／翻攝
三重警方昨天執行「113年加強重要節日安全維護工作」擴大臨檢，共查獲12件刑案逮23人送辦。記者曾伯愷／翻攝
三重警方昨天執行「113年加強重要節日安全維護工作」擴大臨檢，共查獲12件刑案逮23人送辦。記者曾伯愷／翻攝
三重警方昨天執行「113年加強重要節日安全維護工作」擴大臨檢，共查獲12件刑案逮23人送辦。記者曾伯愷／翻攝
三重警方昨天執行「113年加強重要節日安全維護工作」擴大臨檢，共查獲12件刑案逮23人送辦。記者曾伯愷／翻攝
三重警方昨天執行「113年加強重要節日安全維護工作」擴大臨檢，共查獲12件刑案逮23人送辦。記者曾伯愷／翻攝
三重警方昨天執行「113年加強重要節日安全維護工作」擴大臨檢，共查獲12件刑案逮23人送辦。記者曾伯愷／翻攝
三重警方昨天執行「113年加強重要節日安全維護工作」擴大臨檢，共查獲12件刑案逮23人送辦。記者曾伯愷／翻攝

毒品 節日 臨檢 詐欺 賭博 通緝

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