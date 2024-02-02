快訊

直播／綠白交鋒！民進黨醫界大老公開信指喬國會選舉 民眾黨開記者會回應

到新家秒遭退貨！狗狗不知被拋棄還天真傻笑 超扯棄養理由惹心疼

籃球／假球案前裕隆球員翁嘉鴻遭通緝 恩師曝為還債已逃大陸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市警春安首破兩毒品分裝工廠 警政署長黃明昭贈慰勉金

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

警政署長黃明昭今天到台北市刑警大隊，主持「加強重要節日訪視工作」高層督導座談會，指示北市警局春節期間，應以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為三大主軸。

昨天是重要節日安維工作首日，台北市刑大率先全國破獲前2件毒品分裝工廠案，並查獲各類施持用毒品108人、拘禁人頭帳戶6件7人、警示帳戶暨失蹤人口3人、掃蕩黑幫3件及各類賭博案件8件。

黃明昭嘉勉北市警局同仁，先前在總統選舉期間對於治安工作的付出，並頒發2024年加強重要節日安全維護工作慰勉金，以激勵同仁士氣，慰勉基層員警辛勞。

黃明昭說，在「治安平穩」部分，應注意歹徒利用工地施工方式攀爬或鑽洞侵入金融機構或珠寶店行竊，並於年貨大街及賣場等人潮聚集處所規劃防扒竊勤務，保護民眾財產安全；在「交通順暢」部分，應注意轄內火車站、交流道及轄區觀光景點，期前規劃交通疏導勤務，確保交通順暢；在「民眾安心」部分，應強化護鈔、尋找失蹤人口、協助弱勢家庭紓困或轉介社福單位等工作。

台北市警察局為落實重要節日安維工作「建立無毒家園」精神，要求各單位建立社區友善通報網，透過清源專案加強掃蕩製毒或分裝場及查緝愷他命，積極查找失聯警示帳戶人口並溯源追查拘禁人頭案件。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

警政署長黃明昭，前往台北市刑警大隊慰勉警察同仁。記者廖炳棋/翻攝
警政署長黃明昭，前往台北市刑警大隊慰勉警察同仁。記者廖炳棋/翻攝

北市 毒品 節日 黃明昭

延伸閱讀

歲末年終防制酒駕 警醫協攜手宣示全面打擊

雲林警槍戰傷...黃勢清讚警局守住負面新聞 警署長：立即向家屬道歉

謝國樑宣示訂自治條例 不讓特定行業場所成為治安毒瘤

主持新任警局長典禮 黃敏惠曝：收到緊張簡訊、電話

相關新聞

台南新營驚傳命案！年輕男子疑涉債務糾紛 在詐團據點遭痛毆致死

台南市新營區王公里驚傳命案，年約20多歲李姓男子今天凌晨被送到柳營奇美醫院急救，最後不治身亡，身上有多處頓挫傷，疑似遭人...

北市中山警專案首日逮30人 他屢涉毒妻怒奔警局鬧離婚

年節將至，警方2月起執行「加強重要節日安全維護工作」，台北市中山警分局統計，2月1日專案首日即查獲毒品、詐欺、等各類刑案...

春安首日左抓毒右破賭場 三重警查12件刑案逮23人送辦

為維護春節期間轄內治安，昨天全國警政單位同步執行為期15天「113年加強重要節日安全維護工作」。三重警分局昨晚針對轄內治...

北市警春安首破兩毒品分裝工廠 警政署長黃明昭贈慰勉金

警政署長黃明昭今天到台北市刑警大隊，主持「加強重要節日訪視工作」高層督導座談會，指示北市警局春節期間，應以「治安平穩、交...

燒玻璃吸安毒！3歲女兒全目擊 說真話打臉滿口狡辯父

高雄3歲女童前年2月與親生父母親共度農曆新年，沒想到，女童返回寄養家庭當天，出現過度換氣、精神亢奮等異常現象，經送醫救治...

影／假投資詐騙 有人被騙500萬才驚覺 警方逮35嫌查扣2.6億

新北市政府警察局為展現打詐決心，聚焦打擊「假投資」詐騙集團，自113年1月22日開始為期10天執行「斷投行動」專案，鎖定...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。