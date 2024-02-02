北市警春安首破兩毒品分裝工廠 警政署長黃明昭贈慰勉金

警政署長黃明昭今天到台北市刑警大隊，主持「加強重要節日訪視工作」高層督導座談會，指示北市警局春節期間，應以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為三大主軸。

昨天是重要節日安維工作首日，台北市刑大率先全國破獲前2件毒品分裝工廠案，並查獲各類施持用毒品108人、拘禁人頭帳戶6件7人、警示帳戶暨失蹤人口3人、掃蕩黑幫3件及各類賭博案件8件。

黃明昭嘉勉北市警局同仁，先前在總統選舉期間對於治安工作的付出，並頒發2024年加強重要節日安全維護工作慰勉金，以激勵同仁士氣，慰勉基層員警辛勞。

黃明昭說，在「治安平穩」部分，應注意歹徒利用工地施工方式攀爬或鑽洞侵入金融機構或珠寶店行竊，並於年貨大街及賣場等人潮聚集處所規劃防扒竊勤務，保護民眾財產安全；在「交通順暢」部分，應注意轄內火車站、交流道及轄區觀光景點，期前規劃交通疏導勤務，確保交通順暢；在「民眾安心」部分，應強化護鈔、尋找失蹤人口、協助弱勢家庭紓困或轉介社福單位等工作。

台北市警察局為落實重要節日安維工作「建立無毒家園」精神，要求各單位建立社區友善通報網，透過清源專案加強掃蕩製毒或分裝場及查緝愷他命，積極查找失聯警示帳戶人口並溯源追查拘禁人頭案件。

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