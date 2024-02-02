北市中山警專案首日逮30人 他屢涉毒妻怒奔警局鬧離婚

年節將至，警方2月起執行「加強重要節日安全維護工作」，台北市中山警分局統計，2月1日專案首日即查獲毒品、詐欺、等各類刑案犯嫌30人，其中包含天道盟分子，擴大偵辦中，另有毒犯落網後，妻子氣到帶著離婚協議書直奔警局翻臉，員警看了直搖頭。

警方表示，為維護春節期間治安狀況，警方全力執行「加強重要節日安全維護工作」，針對暴力討債、恐嚇取財、聚眾鬥毆、詐騙、販毒等不法犯罪集團強力掃蕩，對轄內黑道幫派易經營、依附、圍事或賴以為生的大型特種營業場所實施區域封鎖式臨檢，全面壓制不法。

警方統計，中山分局2月1日專案首日查獲毒品案19件19人、詐欺案2件3人、其他各類刑案4件8人，總計逮捕送辦30名犯嫌；其中包含天道盟分子涉嫌恐嚇，員警逮捕胡姓幹部等5人，依違反組織犯罪防制條例、恐嚇、妨害自由等罪嫌送辦。

另，員警晚間9時許在林森北路一處民宅內查獲因涉毒品案遭士林地檢通緝的29歲李姓男子，查扣毒品大麻1包、安非他命5包、K他命毒品咖啡包1包、吸食器等證物，也被帶返警所偵辦。

據悉，李男多次涉毒遭逮，其妻子昨晚直奔警局找李男，向員警強調「我要找李XX，我們有結婚，我是他老婆」，直到會見到李男時，該女立刻拿出一紙離婚協議書，要求李男簽字離婚，旋即扭頭就走，意外場面令人搖頭。

警方表示，針對轄內有治安隱憂場所，將運用第三方警政配合稽查，阻斷不法經濟來源，確保民眾生命財產安全；另呼籲，民眾也是社會治安守護者，若發現有可疑人、事、物，立即撥打110專線報案。

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