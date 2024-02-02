快訊

蘋果超派！Apple Watch 9砍血氧功能不妥協 庫克「對和解沒興趣」繼續上訴

綠營醫界大老身分曝光！「他」證實柯文哲主動致電 還原全過程

羽球／反手拍獲球王安賽隆認證「最好」 戴資穎：你才厲害

北市中山警專案首日逮30人 他屢涉毒妻怒奔警局鬧離婚

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

年節將至，警方2月起執行「加強重要節日安全維護工作」，台北市中山警分局統計，2月1日專案首日即查獲毒品、詐欺、等各類刑案犯嫌30人，其中包含天道盟分子，擴大偵辦中，另有毒犯落網後，妻子氣到帶著離婚協議書直奔警局翻臉，員警看了直搖頭。

警方表示，為維護春節期間治安狀況，警方全力執行「加強重要節日安全維護工作」，針對暴力討債、恐嚇取財、聚眾鬥毆、詐騙、販毒等不法犯罪集團強力掃蕩，對轄內黑道幫派易經營、依附、圍事或賴以為生的大型特種營業場所實施區域封鎖式臨檢，全面壓制不法。

警方統計，中山分局2月1日專案首日查獲毒品案19件19人、詐欺案2件3人、其他各類刑案4件8人，總計逮捕送辦30名犯嫌；其中包含天道盟分子涉嫌恐嚇，員警逮捕胡姓幹部等5人，依違反組織犯罪防制條例、恐嚇、妨害自由等罪嫌送辦。

另，員警晚間9時許在林森北路一處民宅內查獲因涉毒品案遭士林地檢通緝的29歲李姓男子，查扣毒品大麻1包、安非他命5包、K他命毒品咖啡包1包、吸食器等證物，也被帶返警所偵辦。

據悉，李男多次涉毒遭逮，其妻子昨晚直奔警局找李男，向員警強調「我要找李XX，我們有結婚，我是他老婆」，直到會見到李男時，該女立刻拿出一紙離婚協議書，要求李男簽字離婚，旋即扭頭就走，意外場面令人搖頭。

警方表示，針對轄內有治安隱憂場所，將運用第三方警政配合稽查，阻斷不法經濟來源，確保民眾生命財產安全；另呼籲，民眾也是社會治安守護者，若發現有可疑人、事、物，立即撥打110專線報案。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

年節將至，警方2月起執行「加強重要節日安全維護工作」，台北市中山警分局統計，2月1日專案首日即查獲毒品、詐欺、等各類刑案犯嫌30人。記者李隆揆／攝影
年節將至，警方2月起執行「加強重要節日安全維護工作」，台北市中山警分局統計，2月1日專案首日即查獲毒品、詐欺、等各類刑案犯嫌30人。記者李隆揆／攝影
年節將至，警方2月起執行「加強重要節日安全維護工作」，台北市中山警分局統計，2月1日專案首日即查獲毒品、詐欺、等各類刑案犯嫌30人。記者李隆揆／攝影
年節將至，警方2月起執行「加強重要節日安全維護工作」，台北市中山警分局統計，2月1日專案首日即查獲毒品、詐欺、等各類刑案犯嫌30人。記者李隆揆／攝影
年節將至，警方2月起執行「加強重要節日安全維護工作」，台北市中山警分局統計，2月1日專案首日即查獲毒品、詐欺、等各類刑案犯嫌30人。記者李隆揆／攝影
年節將至，警方2月起執行「加強重要節日安全維護工作」，台北市中山警分局統計，2月1日專案首日即查獲毒品、詐欺、等各類刑案犯嫌30人。記者李隆揆／攝影
年節將至，警方2月起執行「加強重要節日安全維護工作」，台北市中山警分局統計，2月1日專案首日即查獲毒品、詐欺、等各類刑案犯嫌30人。記者李隆揆／翻攝
年節將至，警方2月起執行「加強重要節日安全維護工作」，台北市中山警分局統計，2月1日專案首日即查獲毒品、詐欺、等各類刑案犯嫌30人。記者李隆揆／翻攝
年節將至，警方2月起執行「加強重要節日安全維護工作」，台北市中山警分局統計，2月1日專案首日即查獲毒品、詐欺、等各類刑案犯嫌30人。記者李隆揆／翻攝
年節將至，警方2月起執行「加強重要節日安全維護工作」，台北市中山警分局統計，2月1日專案首日即查獲毒品、詐欺、等各類刑案犯嫌30人。記者李隆揆／翻攝

恐嚇 毒品 離婚

延伸閱讀

專案首日 男開車叼毒菸遇路檢 台南警起出600公克毒品

贈年度牌照與燃料稅只是其中之一！慶賀Golf問世50年，台灣福斯祭出限定專案

婚姻狀況變動 留意報稅眉角

華航「龍喜為著您」賀歲專案 喜迎龍年全航線8折起

相關新聞

北市中山警專案首日逮30人 他屢涉毒妻怒奔警局鬧離婚

年節將至，警方2月起執行「加強重要節日安全維護工作」，台北市中山警分局統計，2月1日專案首日即查獲毒品、詐欺、等各類刑案...

台南新營驚傳命案！年輕男子疑涉債務糾紛 在詐團據點遭痛毆致死

台南市新營區王公里驚傳命案，年約20多歲李姓男子今天凌晨被送到柳營奇美醫院急救，最後不治身亡，身上有多處頓挫傷，疑似遭人...

燒玻璃吸安毒！3歲女兒全目擊 說真話打臉滿口狡辯父

高雄3歲女童前年2月與親生父母親共度農曆新年，沒想到，女童返回寄養家庭當天，出現過度換氣、精神亢奮等異常現象，經送醫救治...

影／假投資詐騙 有人被騙500萬才驚覺 警方逮35嫌查扣2.6億

新北市政府警察局為展現打詐決心，聚焦打擊「假投資」詐騙集團，自113年1月22日開始為期10天執行「斷投行動」專案，鎖定...

台東防搶演練逼真到...司機壓身開車「怕流彈掃到」

過年將至，全國警方依例辦理「防強演練」，為避免流於行事，各地警局演練逐年逼真、陣仗規模也變大，台東大武警分局今在南迴公路...

26歲男出庭攜鎮暴手槍稱防身 花蓮地院安檢揪出來罪加一條

吳姓男子到花蓮地方法院出庭，安檢時被查出隨身包包竟然藏放槍枝，警方初驗是一支鎮暴手槍，初篩擊發彈丸威力可貫穿鐵板，吳男稱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。