台南新營驚傳命案！年輕男子疑涉債務糾紛 在詐團據點遭痛毆致死

台南市新營區王公里驚傳命案，年約20多歲李姓男子今天凌晨被送到柳營奇美醫院急救，最後不治身亡，身上有多處頓挫傷，疑似遭人毆打。一名曾姓男子今天早上6時許向警方投案，聲稱是因欠債談判，本想給對方教訓卻鬧出人命，警方封鎖現場調查，懷疑還有共犯參與，正擴大追緝中。

事發地點是一處透天民宅，附近鄰居指出，這邊都是老社區，該處透天翻新整修後售出，後來就出現一批年輕人，經常在半夜出入，噪音擾人，開來的豪車任意亂停門口，菸頭、檳榔渣丟滿地，但都不敢規勸怕惹禍上身。

曾姓男子自稱與李姓死者有債務糾紛，雙方相約在民宅談判，後來談不攏爆發衝突，曾男疑似失手把李男打趴在地，沒了生命跡象，把人載到醫院丟包再到派出所投案，才爆發此事。

據了解，該處透天之前疑似是詐騙集團據點，曾被警方上門攻堅逮人，但後來風頭一過，又開始有不明人士進出；因李男身上無明顯外傷，今天下午警方通報檢方，會同法醫調查確切死因。

轄區新營警分局對透天厝及現場一部廂型車拉起封鎖線採證，警方懷疑案情不單純，正調閱相關影像找尋其他在場人士釐清，是否為詐團黑吃黑，警方不願證實。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康