燒玻璃吸安毒！3歲女兒全目擊 說真話打臉滿口狡辯父

高雄3歲女童前年2月與親生父母親共度農曆新年，沒想到，女童返回寄養家庭當天，出現過度換氣、精神亢奮等異常現象，經送醫救治，女童體內竟檢出第二級毒品甲基安非他命；經查，女童父親在家中有吸毒行為，近日橋頭地院依妨害幼童發育罪，判處女童父親1年徒刑。

判決指出，女童父親因有家暴行為，自前年1月初，高雄市府社會局安排女童在寄養家庭照護，不過，因農曆新年到來，1月底社工從寄養家庭接走女童與原生家庭共度佳節，沒想到，該父疑似與女童共處一室時，吸食第二級毒品甲基安非他命，造成女童近距離吸入相當劑量甲基安非他命煙霧。

「我沒有在我女兒面前，吸食過安非他命！」女童父親辯稱，過年期間他與女童母親一同照顧，並強調「在女兒面前，連菸都不抽！」他完全不曉得女童體內為何會驗出毒品。

寄養家庭則供稱，女童返回住處時，一開始沒有明顯異常，直到當晚7時許，女童才出現過度換氣現象，還會自言自語，手指頭會不停轉動，出現之前都沒有過的異常情形，由於女童持續精神亢奮，晚間10時許，寄養家庭還帶女童去收驚，但1小時後情況不見好轉，才往旗山醫院由醫師注射微量鎮定劑入睡。

據悉，2月3日當晚，醫生採取女童血液、尿液化驗，就已驗出安非他命陽性反應，而間隔逾半個月後，社工2月23日取女童毛髮化驗，仍舊可測得甲基安非他命濃度42250pg/mg、安非他命濃度2230pg/mg毒品反應。

經查，施用毒品後，一般於尿液中可檢出最大時限，安非他命為1至4天，而甲基安非他命為1至5天，女童經化驗，結果判定她應於採檢前約1周至3個月內曾使用過甲基安非他命毒品，回溯毒品反應時效，均指向女童在父親住處時染毒。

女童父親指稱，女兒過年返家時，他與女友（女童母親）同住農舍一房，共同照顧女童，無他人同住。

女童母親則指認，女童在家看過安非他命玻璃球，還誤以為是可以飲料可食用，當時她就曾告誡過女童父親；另在檢方偵查時，女童母親供稱，過年時，女童父親在房內施用毒品安非他命，當時小孩有在旁邊看，我有跟他說，「你不要這樣！」

女童在偵查時，檢察官提示以打火機燒烤玻璃球吸食器照片，女童表示，爸爸是把照片裡的東西用起來用在鼻子上，媽媽沒有做過這件事。此外，檢察官拿出女童父親住處照片，女童指認，父親是白天在家做這件事，看過1次，還是講新年快樂的時候，當時她和媽媽都在床上。

檢察官於偵查時，還拿出一般香菸與施用毒品所用吸食器，3歲女童都可明確區分兩者不同，並指認女童父親確實是使用玻璃球吸食器，而非一般紙菸，法官認定女童應無誣指父親的可能。反而女童父親對於吸食安非他命的供詞，於審判中、警詢、偵查中，所述均不相同，前後不一可疑。

由於女童體內驗得的甲基安非他命42250pg/mg為極高濃度，其代謝物安非他命2230pg/mg亦屬高濃度，已足以對女童身心健全或發育造成危害，而即便如此，女童父親仍在與女童共處一室情況下，以燒烤方式施用甲基安非他命，迫使女童暴露在甲基安非他命煙霧下，容任她吸入毒品。

橋頭地方法院合議庭認為，從事玻璃纖維的女童父親，已觸犯刑法妨害幼童發育罪，且犯後否認犯行，未具悔意，參酌其犯罪動機、目的、所生危害非輕，且前有施用毒品等前科，判他1年徒刑，全案可上訴。

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