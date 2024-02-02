影／假投資詐騙 有人被騙500萬才驚覺 警方逮35嫌查扣2.6億
新北市政府警察局為展現打詐決心，聚焦打擊「假投資」詐騙集團，自113年1月22日開始為期10天執行「斷投行動」專案，鎖定「假投資」的詐騙、面交車手、洗錢水房列為重點打擊目標，共檢肅詐團分子計1 2件35人，不法所得包括現金7800萬餘元及價值1億8600萬元各種虛擬貨幣，累計金額高達2億6400萬餘元，起獲霰彈槍1把、子彈、各類毒品115.62公克，警詢後依涉嫌違反組織、詐欺、毒品、槍砲、洗錢防制法等罪嫌移送檢方偵辦。
新北警方執行「斷投行動」專案期間除查獲ＡＣＥ王牌交易所驚爆虛擬貨幣涉投資吸金詐欺案，新北市刑大並偵破一起假投資詐騙案，53歲施姓被害男子去年12月中誤信詐團以「百分百獲利、穩賺不賠」等華麗話術，陸續面交4次將大筆資金投入假投資詐騙平臺，施男見投資獲利翻倍而信以為真，直至詐騙集團提供假股票APP無法出金，才驚覺慘遭詐騙500萬元。詐團集團成員仍食髓知味，持續以相同手法欲再度訛詐，施男怒報警，警方專案小組於上月29日趁詐團成員到北市中正區取款之際，查獲面交車手陳男（18歲）、監控收水楊男（18歲）及簡男（18歲）共3人，查扣現金570萬元，依詐欺罪嫌移送檢方偵辦。
依據新北市詐欺防制辦公室統計，113年度迄今已查獲詐欺集團15件、檢肅159名詐團分子，查扣不法所得現金2億1800萬餘元及各類虛擬貨幣價值2億9000萬元，累計查扣達5億800萬元。此外，針對詐欺車手部分亦大有斬獲，共計查獲提領車手98名，而近期所查獲詐欺集團車手及成員有年輕化趨勢，顯示不法集團有利用年輕人及未成年法律觀念不足而加以吸收，新北警特針對此類詐欺犯罪擴大向上追查，朝組織犯罪方向嚴辦，以嚇阻詐欺集團吸收利用年輕人。
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