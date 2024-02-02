影／假投資詐騙 有人被騙500萬才驚覺 警方逮35嫌查扣2.6億

新北市政府警察局為展現打詐決心，聚焦打擊「假投資」詐騙集團，自113年1月22日開始為期10天執行「斷投行動」專案，鎖定「假投資」的詐騙、面交車手、洗錢水房列為重點打擊目標，共檢肅詐團分子計1 2件35人，不法所得包括現金7800萬餘元及價值1億8600萬元各種虛擬貨幣，累計金額高達2億6400萬餘元，起獲霰彈槍1把、子彈、各類毒品115.62公克，警詢後依涉嫌違反組織、詐欺、毒品、槍砲、洗錢防制法等罪嫌移送檢方偵辦。

新北警方執行「斷投行動」專案期間除查獲ＡＣＥ王牌交易所驚爆虛擬貨幣涉投資吸金詐欺案，新北市刑大並偵破一起假投資詐騙案，53歲施姓被害男子去年12月中誤信詐團以「百分百獲利、穩賺不賠」等華麗話術，陸續面交4次將大筆資金投入假投資詐騙平臺，施男見投資獲利翻倍而信以為真，直至詐騙集團提供假股票APP無法出金，才驚覺慘遭詐騙500萬元。詐團集團成員仍食髓知味，持續以相同手法欲再度訛詐，施男怒報警，警方專案小組於上月29日趁詐團成員到北市中正區取款之際，查獲面交車手陳男（18歲）、監控收水楊男（18歲）及簡男（18歲）共3人，查扣現金570萬元，依詐欺罪嫌移送檢方偵辦。