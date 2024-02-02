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新竹湖口驚傳銀行搶案 婆媽、菜販全上前幫忙抓歹徒

聯合報／ 記者巫鴻瑋郭政芬／新竹即時報導

新竹縣湖口鄉今天中午驚傳銀行搶案，位於中正路上的土地銀行，被歹徒闖入，但並未得手就急忙騎機車逃逸，原本歹徒闖入一旁湖口民生街市場想甩開員警追捕，不料一旁菜販及買菜的婆婆媽媽全都一湧而上幫忙抓人、攔住歹徒去路，歹徒當場就被趕上的員警壓制在地、束手就擒。

據了解，這名歹徒是在今天中午12時許先在湖口中正路上騎機車出沒，疑似看準年關將近、出入銀行的民眾大多提領大筆現金準備過年，因此一開始就鎖定出入銀行民眾身上的錢財伺機犯案，不過歹徒才剛下手，就被巡邏員警目睹，嚇得歹徒急忙騎機車逃竄進一旁市場，想藉市場買菜人潮甩開警方。

不少菜販及婆婆媽媽見狀全都見義勇為、擋住歹徒去路，剛好後方就有多名春節前夕駐守在銀行周邊守望的警察同仁追了上來，把還想騎機車逃逸的歹徒從機車上拉了下來，迅速就將歹徒控制。

現場員警指出，因有民眾大喊搶劫，員警迅速反應，不到3分鐘就將嫌犯控制住，嫌犯疑似毒癮發作、缺錢買毒，才會鋌而走險犯案，但因過年期間警方全都加強戒備，加上警民合作，才沒讓嫌犯得逞，目前已先將嫌犯帶回釐清犯案動機及過程。

湖口鄉中正路驚傳銀行搶案，但歹徒還未得手就被巡邏員警逮正著。圖／民眾提供
湖口鄉中正路驚傳銀行搶案，但歹徒還未得手就被巡邏員警逮正著。圖／民眾提供

婆婆 新竹

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