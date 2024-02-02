影／兄弟檔想趁過年販毒撈一筆 新北霹靂幹員破門逮11人 查獲各種毒

林姓兄弟檔涉組販毒集團，想趁過年海撈一筆，新北警方日前會同霹靂幹員破門逮販毒集團11人，查獲各式毒品，集團成員吳姓男子為逃避警方查緝，奮不顧身跳大水溝躲避仍被逮。警詢後依涉嫌販賣及持有毒品等罪嫌，將林男兄弟等人移送新北地檢署偵辦。

新北市海山偵查隊與新海派出所員警擴大偵辦去年10月查獲毒品案件，經向上溯源，獲悉林姓男子兄弟二人涉嫌共組販毒集團，想趁過年海撈一筆，蒐集相關情資報請新北地檢署主任檢察官賴建如與檢察官鄭兆廷指揮偵辦，上月25日會同新北市保大霹靂小組幹員共40名警力，持拘票及搜索票前往新北市樹林及新莊區等5處同步進行查緝。

保大霹靂小組幹員持盾牌於新莊區四維街破門攻堅，查獲哥哥林男（30歲）與洪姓女友（28歲）及25歲弟弟林男與黃姓女友（24歲）四人，另在新莊區承德街查緝行動中，該集團吳姓男子（27歲）聽到警方破門聲響，一時緊張心虛，朝住處後方排水溝一躍而下，警方入內後發現屋內空無一人，往後門查看，赫然發現吳男深陷在排水溝泥濘中，動彈不得，吳男眼見逃跑失敗，只好向警方求助，員警利用窗簾才順利將吳男拉上岸來，吳男被逮後還尷尬萬分向警方道謝。

海山警方查獲林姓兄弟共7男4女，查扣毒品咖啡包、k他命、大麻共300包，呈毒品反應不明粉末2罐，共重2公斤、笑氣鋼瓶、電子磅秤、K盤、分裝袋、監視器主機、手機及疑似販毒贓款6萬元等證物，警詢後依涉嫌販賣及持有毒品等罪嫌，移送檢方偵辦後，林男等3人分別以5萬元、2萬元、1萬元交保，其餘8人均限制住居交保候傳。 林姓男子兄弟檔涉組販毒集團，想趁過年海撈一筆，新北警方日前會同霹靂幹員破門逮販毒集團11人，查獲各式毒品，集團成員吳姓男子跳大水溝躲避仍被逮。記者王長鼎／翻攝 林姓男子兄弟檔涉組販毒集團，想趁過年海撈一筆，新北警方日前會同霹靂幹員破門逮販毒集團11人，查獲各式毒品。記者王長鼎／翻攝 林姓男子兄弟檔涉組販毒集團，想趁過年海撈一筆，新北警方日前會同霹靂幹員破門逮販毒集團11人，查獲各式毒品。記者王長鼎／翻攝

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