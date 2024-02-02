影／逮捕畫面曝！新莊亮槍男今早泰山落網 辯：只帶刀沒有槍

盧男身背兩條毒品通緝，昨天帶著陳男、綽號「阿超」男子，前往新北市新莊區中平路找鍾男談判。鍾男在浴室洗澡，聽到外頭叫嗆先行報警。孰料盧男已站在浴室外，隨後疑似用槍抵住鍾男雙方言語口角。警方趕抵先控制屋外陳男，盧趁亂跑進車內與阿超開車逃離，警鳴開兩槍阻止未果。今早警方在泰山逮捕盧男，他辯稱只帶刀沒有槍，警帶回偵辦。

據了解，盧姓男子（38歲）因兩條毒品罪嫌被發布通緝，他與鍾姓男子（45歲）是從小到大認識朋友。日前鍾男向盧男借車外出，卻因事故導致部分車身毀損，鍾男把車送修也歸還，盧男卻覺得沒有修好，多次要鍾男負責。

昨天晚上7時39分左右，盧男開車載著陳男（41歲）及阿超，前往鍾男位於新北市新莊區中平路152巷公寓1樓住處，準備找鍾男談判賠償。3人開車抵達，阿超沒有下車坐在車內，盧男疑似帶槍、刀與陳男下車。陳男在外把風，盧男直接拉開紗門闖進入屋內。

此時，鍾男在浴室洗澡，聽到客廳有人出言不善找他，趕緊用手機打電話報警。隨後輕輕拉開浴室門，隔著門隙查看，既見盧男已站在浴室外，當場要他出來面對，並詢問鍾男，兩人共同友人「阿胖人在哪裡」、「給我他聯絡方式，我要找他」等話。

鍾男回說「阿胖就不想跟你碰面」至於車損部分則回「車都修好了，是還要談什麼啦？」雙方為此在屋內發生爭執。盧男竟用槍、刀抵住全身光溜的鍾男，就是要鍾男給「阿胖」聯絡方式，兩人堅持在那誰也不讓。還好線上警方趕抵，見一輛車違停在屋外，車內坐著一人，陳男則若無其事站在屋外把風。

警先控制陳男進行盤查，此時，盧男聽到屋外有警用無線電聲音，趕緊衝出屋外坐上車，旋即開車準備逃離。鐘男顧不得全身光溜，大聲向警喊叫「就是他（盧男）！就是他！」過程中，盧男開車衝撞員警未果，遭警方對空鳴開兩槍。

盧男與另嫌駕車逃脫，一路從中平路152巷、幸福路、泰林路左轉至文程路，昨晚近10時許盧男人車入住桃園龜山區文工一路一間汽車旅館，阿超當場離開，盧男半小時後則找來另名友人開車接應，旋即載往新北市泰山明志路二段一棟公寓2樓藏匿。