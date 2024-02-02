春安工作起跑 蔣萬安陪同警方臨檢

農曆年節即將到來，「2024年加強重要節日安全維護工作」（俗稱春安工作）昨天晚間10時正式展開，台北市政府結合警察、社會、教育、衛生、消防、環保局、建管處、商業處等跨局處力量，擴大辦理聯合稽查勤務，市長蔣萬安也專程到信義警分局聽取工作簡報並宣示啟動安全維護工作。

蔣萬安強調，「治安平穩、交通順暢、民眾安心」向來是市府重點工作，也是今年「加強重要節日安全維護工作」3大主軸，要求警察局謹慎以對，落實執行各項工作，針對夜店、KTV辦理聯合稽查，讓民眾能安心過好年。

信義區百貨公司及大型夜店、飲酒店林立，也是假日人潮聚集地方，信義分局每天針對夜店周邊安全維護，防範酒後滋事規劃多項勤務，勤務繁重。