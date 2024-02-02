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日通緝犯逃3年落網竟跟桐島聰有關 矢板明夫：無奇不有

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導

日本1名逃亡3年多的通緝犯金成行昨天被查獲，原因是他在通緝海報上，被列在通緝長達49年的桐島聰旁邊，隨著桐島聰投案新聞轟動日本，該幅海報連日出現在各家電視新聞上，警方接獲多個目擊金成行的情報，因此查緝歸案。

日籍媒體人矢板明夫在臉書「矢板明夫俱樂部」分享這則訊息。他表示，根據日媒報導，韓裔日本人金成行是黑幫成員，2020年9月在長野縣涉嫌開槍襲擊另外一名黑道成員，打中對方的腋下和腹部致重傷。之後在同伴的幫助下逃到日本宮城縣仙台市。

金成行逃亡3年多，矢板明夫說，落網的原因非常偶然，用一句不太謹慎的話形容，可謂是「人在家中坐，禍從天上來」。

矢板明夫表示，日本政府將金成行列為重要通緝犯。到去年年底為止，在日本全國通緝的要犯，共有12人。日本警方把其中幾人的照片印在同一張海報上、貼在全國各個角落、呼籲大家提供情報。

矢板明夫表示，而金成行照片旁邊，是逃亡49年的大企業連環爆炸案的要犯、今年70歲的桐島聰。桐島在隱姓埋名多年之後，去年年底因罹患癌症，用假名字住進了神奈川縣的醫院。自知來日無多，最後想用自己的真名離開人世，於是向警方自首。成為了轟動全日本的大新聞。

矢板明夫說，日本的電視台一遍又一遍地報導此事。印有桐島照片的通緝要犯海報，也被電視台反覆播出。於是有人發現，好像在仙台市內見過照片在桐島旁邊的另一名通緝犯，紛紛打電話向警方通報。金成行就這麼落網了。

他表示，根據警方說法，金成行被逮捕時獨自一人在屋內，沒有強烈反抗。針對調查人員的詢問，也迅速坦承身分。

矢板明夫表示，金成行心裡應該在想，「在這裡住了3年多都沒有事情，怎麼會突然暴露了呢？」天下之大，無奇不有。不做壞事，才能坦坦蕩蕩地度過每一天。

網友表示，「真衰」、「真是躺著中槍，啊不好意思他是開槍打人的那一個」、「被通緝還要祈禱隔壁的沒被抓到」、「所謂的蝴蝶效應」、「這算是桐島聰人生最後的善行」、「接下來每一張照片上的人都會輪一遍」、「下一位瑟瑟發抖」、「現在到又吉建男擔心了」。

已逃亡3年多的日本黑道成員金成行，因在警察廳的通緝海報上被安排在桐島聰旁邊，隨著新聞競相報導桐島聰的新聞，他也於昨天落網。圖／取自「矢板明夫俱樂部」臉書
已逃亡3年多的日本黑道成員金成行，因在警察廳的通緝海報上被安排在桐島聰旁邊，隨著新聞競相報導桐島聰的新聞，他也於昨天落網。圖／取自「矢板明夫俱樂部」臉書

日本 矢板明夫 通緝

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