春安工作今晚啟動 蘆洲警分局實施第一波擴大臨檢

春安工作1日晚10時啟動，新北市蘆洲警分局安排第一波擴大臨檢勤務，針對轄內14處KTV、釣蝦場、棋牌社、撞球場、網咖等易滋事場所嚴格清查，同時在6個主要聯外道路安排路檢，展現維護治安執法決心。

分局長詹志文指出，專案勤務的目的在讓民眾安心過年，農曆春節前夕金融機構現金提存款次數增加，警方將加強巡守維護安全，一波波擴大臨檢增加見警率則為避免衍生治安問題，春節期間民眾若需要警方協助或發現可疑狀況，均可及時通報，共同維護治安。