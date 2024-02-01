影／自稱關公粉絲搭機來台參拜 馬來西亞女子運毒遭逮

一名馬來西亞籍C女自稱仰慕關公，以自由行名義搭機來台，卻在入境台灣前遭到關務署台北關及航警局發現在行李箱內夾藏毒品，開箱查驗後起出第一級毒品海洛英5983.5公克，市值超過4000萬元，警訊後，依違反毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦。

關務署台北關及航警局安檢大隊，去年11月16日執行桃園國際機場入境旅客託運行李X光儀檢時，發現一件自馬來西亞運送抵台的行李X光顯像有異，待旅客領取通過海關檢查台時予以攔查，果然在行李箱夾層內查獲第一級毒品海洛英5983.5公克。

航空警察局刑事警察大隊偵二隊隊長陳博全表示，馬來西亞籍C女自稱是關公信徒，要來台參拜桃園某宮廟所供奉的東南亞最大室內關公座像，以自由行名義搭機來台，在入境時遭查獲於行李箱暗格內夾層毒品海洛英。

陳博全透露，由於嫌犯獨自搭機來台，不排除是透過手機遙控或是有人在台接送，將持續溯源調查，全案於偵訊後依毒品危害防制條例移送桃園地方檢察署偵辦後起訴。 馬來西亞籍女子C嫌夾藏第一級毒品海洛英闖關遭逮，警訊後依違反毒品危害防治條例移送桃園地方檢察署偵辦。圖／航警局提供 行李箱夾層內夾藏第一級毒品海洛英共計5,983.5公克。圖／航警局提供

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