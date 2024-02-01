毒梟勾結物流員工貨櫃走私大麻 因船班延誤洩底6人收押

陳姓男子為首的販毒集團涉嫌勾結基隆港某物流公司巫姓等3名員工，利用東岸碼頭作業流程貨櫃儀檢前的等待時間，破壞貨櫃封條，將夾藏的大麻自貨櫃取出，載運至港區外，前後2次逾200公斤，涉案6人均被收押，近日基檢將起訴。走私曝光，是因為載運貨櫃的船班靠港時間延誤。

基隆地檢署今天下午發布新聞稿，去年12月間，接獲調查局航基站情資指出，疑有運毒集團結合港區作業人員在基隆港東岸碼頭，以貨櫃夾藏毒品方式運毒入台。

檢調追查，運毒集團以高額報酬引誘，吸收負責基隆港東岸碼頭營運的某物流公司員工巫姓、劉姓、張姓等3人，計畫利用東岸碼頭作業流程貨櫃儀檢前的等待時間，破壞貨櫃封條將夾藏的大麻貨櫃取出，載運至港區外運毒。

運毒集團去年10月，自泰國將10箱約20公斤大麻夾藏貨櫃，運抵基隆港東岸碼頭，再利用深夜貨櫃儀檢前的時機，由物流公司員工張男把風，巫男、劉男動手破壞貨櫃封條，將大麻搬運至貨櫃曳引車車頭內藏放，因車頭較高，崗哨人員不易查覺。

運毒集團另找張男擔任司機，駕駛貨櫃曳引車車頭離開港區，再將大麻交給上手彭男，彭男再往上交給陳姓主嫌。

關員隔天要查驗貨櫃時，發現封條被剪斷，研判有貨物被竊，但無法確認是什麼東西，調查人員埋伏追查。

運毒集團第一次得手後，陳男食髓知味，去年12月中又重施故技，自泰國將大麻毒品323袋（毛重183.540公斤）夾藏在貨櫃中，運至基隆港東岸碼頭，欲再利用相同方式取走大麻，但載運貨櫃的船班靠港時間延誤。

基隆關人員察覺異樣後通報，檢調開櫃查出夾藏的大麻，檢察官李國瑋指揮，經三波搜索，向上溯源，陸續逮捕涉案6男，以運輸第二級毒品及私運管制物品進口等罪，向法院聲請羈押禁見獲准，瓦解運毒集團。 毒梟勾結物流員工貨櫃走私大麻，因船班延誤洩底，6人收押。記者游明煌／攝影

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