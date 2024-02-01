影／過年前防搶演練 重訓帥警出馬制伏搶匪

農曆過年快到了，台南市警一分局今天展開防搶演練，模擬受過重訓偵查佐羅傑到銀行辦事，恰巧遇到一宗搶劫案，銀行員工迅速採取應對措施，再加上訓練有素的刑警展現高超的身手，果斷地制伏行搶的歹徒，保護了銀行的員工和顧客的安全。

台南市警第一分局結合轄內京城商業銀行中華分行拍攝防搶、防詐騙宣傳片，影片有別以往，利用時下流行短影音影片風格呈現，內容以吸引更多民眾關注防詐騙和防搶的重要性，讓民眾提高警覺，透過生動有趣的宣導方式，同時獲得防範的重要知識。

影片中提醒民眾，不僅只有在過年期間才需要特別注意，應該時時要有財物的保護觀念，同時也提醒大家，切勿點擊來源不明的簡訊或連結，或是加入投資群組，以免上當受騙。