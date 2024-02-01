影／過年前防搶演練 重訓帥警出馬制伏搶匪
農曆過年快到了，台南市警一分局今天展開防搶演練，模擬受過重訓偵查佐羅傑到銀行辦事，恰巧遇到一宗搶劫案，銀行員工迅速採取應對措施，再加上訓練有素的刑警展現高超的身手，果斷地制伏行搶的歹徒，保護了銀行的員工和顧客的安全。
台南市警第一分局結合轄內京城商業銀行中華分行拍攝防搶、防詐騙宣傳片，影片有別以往，利用時下流行短影音影片風格呈現，內容以吸引更多民眾關注防詐騙和防搶的重要性，讓民眾提高警覺，透過生動有趣的宣導方式，同時獲得防範的重要知識。
影片中提醒民眾，不僅只有在過年期間才需要特別注意，應該時時要有財物的保護觀念，同時也提醒大家，切勿點擊來源不明的簡訊或連結，或是加入投資群組，以免上當受騙。
分局長王子雄提醒市民，春節將近，現金交易頻繁，如果前往金融機構提款時，務必提高警覺，如欲運用大筆現金，請儘量使用轉帳方式處理，且應注意身邊有無可疑人物，或由親友、同事陪同提領，以便相互照應。另外有提領大筆現金需求者，可先行告知或請金融機構代為通知鄰近派出所申請護鈔，降低被搶的風險。
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