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影／高雄砂石場幹部車內宛如行動軍火庫 槍源竟來自玩具店
高雄警方接獲密報，得悉砂石場當幹部林姓男子疑擁有槍械，跟監多日，持搜索票攔停他的轎車，竟發現後車廂宛如「行動軍火庫」，搜出的槍械零件，可組裝出5把手槍，並查出槍械貨源全來自玩具店。
高雄市刑警大隊偵二隊去年接獲林姓男子（46歲）疑擁有槍械，跟監數月，發覺他經常往來高、屏及台南，並偶爾出入台南某玩具槍店，直到1月24日，見他進高雄市鳥松區某工廠，懷疑他找工廠打通模擬槍槍管，趁他離開工廠，員警一擁而上，果然在後車廂的遙控直升機紙箱，查獲這批槍械。
警方見紙箱內的槍械零件齊全，組裝後，竟可組成5把手槍，其中2支槍管已經打通，可擊發子彈，另在車內還搜出彈匣、50顆子彈和改槍工具，立即逮捕他，查出原來他的槍械貨源，都來自玩具店，自己將模擬槍涉嫌改造成具殺傷力的手槍。
警方依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌，將林姓男子移送橋頭地檢署，檢方聲押他，但法官裁定他20萬元交保。
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