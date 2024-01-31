快訊

零工經濟正夯 200萬勞工「退休保障」卻陷空白隱憂？

挪用校產400萬！輔大校長江漢聲犯背信罪 遭判刑10月

蘇利文：台海危機是最重大風險 美國得強力外交與嚇阻

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／高雄砂石場幹部車內宛如行動軍火庫 槍源竟來自玩具店

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄警方接獲密報，得悉砂石場當幹部林姓男子疑擁有槍械，跟監多日，持搜索票攔停他的轎車，竟發現後車廂宛如「行動軍火庫」，搜出的槍械零件，可組裝出5把手槍，並查出槍械貨源全來自玩具店。

高雄市刑警大隊偵二隊去年接獲林姓男子（46歲）疑擁有槍械，跟監數月，發覺他經常往來高、屏及台南，並偶爾出入台南某玩具槍店，直到1月24日，見他進高雄市鳥松區某工廠，懷疑他找工廠打通模擬槍槍管，趁他離開工廠，員警一擁而上，果然在後車廂的遙控直升機紙箱，查獲這批槍械。

警方見紙箱內的槍械零件齊全，組裝後，竟可組成5把手槍，其中2支槍管已經打通，可擊發子彈，另在車內還搜出彈匣、50顆子彈和改槍工具，立即逮捕他，查出原來他的槍械貨源，都來自玩具店，自己將模擬槍涉嫌改造成具殺傷力的手槍。

警方依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌，將林姓男子移送橋頭地檢署，檢方聲押他，但法官裁定他20萬元交保。

高雄市刑大查獲砂石場幹部林姓男子涉嫌改造槍械，將他移送法辦。記者林保光／翻攝
高雄市刑大查獲砂石場幹部林姓男子涉嫌改造槍械，將他移送法辦。記者林保光／翻攝
高雄市刑大查獲砂石場幹部林姓男子涉嫌改造槍械，將他移送法辦。記者林保光／翻攝
高雄市刑大查獲砂石場幹部林姓男子涉嫌改造槍械，將他移送法辦。記者林保光／翻攝
高雄市刑大查獲砂石場幹部林姓男子涉嫌改造槍械，發現模擬槍枝貨源來自玩具店。記者林保光／攝影
高雄市刑大查獲砂石場幹部林姓男子涉嫌改造槍械，發現模擬槍枝貨源來自玩具店。記者林保光／攝影
高雄市刑大查獲砂石場幹部林姓男子涉嫌改造槍械，攔查他的轎車，發現宛如「行動軍火庫」。記者林保光／攝影
高雄市刑大查獲砂石場幹部林姓男子涉嫌改造槍械，攔查他的轎車，發現宛如「行動軍火庫」。記者林保光／攝影
高雄市刑大查獲砂石場幹部林姓男子涉嫌改造槍械，發現模擬槍枝貨源來自玩具店。記者林保光／攝影
高雄市刑大查獲砂石場幹部林姓男子涉嫌改造槍械，發現模擬槍枝貨源來自玩具店。記者林保光／攝影

車廂 高雄市 台南 槍砲彈藥

延伸閱讀

黃色小鴨重返愛河！1圖看今昔10年對比 萬人感動驚呼：高雄變好美

高雄承億酒店大停電！100多組房客受影響 業者宣布免費入住

勾結詐團騙逾2億元！高雄警給「教戰守則」逃查緝 法官裁定羈押

高雄承億酒店突停電 免費住房、提供餐食表歉意

相關新聞

緬甸靜宜女大生近況曝光！ 因戰爭自首赴陸 上海坐月子等候判決

靜宜大學林姓女學生於去（2023）年3月失蹤，經警方調查後才得知該生「為愛走天涯」，獨自從倫敦轉機飛往緬甸，與在詐團園區的男友會合，為了與男友同進退，林女多次拒絕人道集團的救援。最新消息指出，林女目前已逃離緬甸，逃離的當下已懷孕8個月，目前已在大陸上海坐月子並等待司法判決。

影／高雄砂石場幹部車內宛如行動軍火庫 槍源竟來自玩具店

高雄警方接獲密報，得悉砂石場當幹部林姓男子疑擁有槍械，跟監多日，持搜索票攔停他的轎車，竟發現後車廂宛如「行動軍火庫」，搜...

影／板橋警分局長帶隊臨檢旅館 眼睛一掃找到這裡塞毒品

新北市板橋警分局長陳宇桓前天深夜帶隊執行擴大臨檢，在南雅南路1間旅館發現入住的43歲林姓男子神情緊張，警方進入盤查當場在...

設虛擬幣店面洗錢 美鷹會成員落網

天道盟美鷹會成員鄭姓男子涉嫌替虛擬貨幣假投資詐騙集團洗錢，在台北市設虛幣交易店面向被害人收現金，購買泰達幣轉入冷錢包，四...

影／遭尪當街猛踹…選美小姐大叫坐地哭泣畫面曝光 北市警通報家暴

52歲女星溫翠蘋，過去因參加環球中國小姐選美，獲得第2名而踏入演藝圈，孰料近日卻傳出，她在北市大安區遭丈夫當街毆打。對此...

詐團窩裡反！私刑擄自己人勒贖200萬元 陸軍特戰下士赫然在列

林姓男子去年10月間加入詐騙集團擔任車手，私吞112萬元贓款，男子陳翰等人私刑逼林吐出，得知款項在牛男身上，與林聯手將牛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。