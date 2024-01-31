影／板橋警分局長帶隊臨檢旅館 眼睛一掃找到這裡塞毒品

新北市板橋警分局長陳宇桓前天深夜帶隊執行擴大臨檢，在南雅南路1間旅館發現入住的43歲林姓男子神情緊張，警方進入盤查當場在房內垃圾桶發現可疑夾鏈袋，但林男堅稱已許久未吸毒，分局長陳宇桓此時瞥見冰箱與保險箱間夾縫處就藏著吸食器及安非他命，林男見事跡敗露坦承吸毒，詢後被依毒品罪嫌送辦。

據了解，43歲林姓男子前天（29日）深夜與劉姓男友人，一同入住板橋區南雅南路1間旅館。恰巧板橋分局長陳宇桓當晚帶隊執行擴大臨檢勤務，率同板橋派出所警員前往旅館臨檢。警方盤查至林男入住房間時，發現林男與劉姓友人同住一房，且見到警方時神情緊張。警方察覺可疑進入盤查，當場在房內垃圾桶發現一只可疑夾鏈袋。

但林男面對警方詢問夾鏈袋是否裝毒品時，卻堅稱已許久未施用毒品，此時在一旁觀察狀況的分局長陳宇桓發現冰箱與保險箱間夾縫處就藏著吸食器與安非他命，林男見事跡敗露才坦承持有，警方隨即將林男帶回警局偵辦，詢後依毒品罪嫌將他移請新北地檢署偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885