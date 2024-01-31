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設虛擬幣店面洗錢 美鷹會成員落網

聯合報／ 記者李奕昕／台北報導

天道盟美鷹會成員鄭姓男子涉嫌替虛擬貨幣假投資詐騙集團洗錢，在台北市設虛幣交易店面向被害人收現金，購買泰達幣轉入冷錢包。記者李奕昕／翻攝
天道盟美鷹會成員鄭姓男子涉嫌替虛擬貨幣假投資詐騙集團洗錢，在台北市設虛幣交易店面向被害人收現金，購買泰達幣轉入冷錢包。記者李奕昕／翻攝
天道盟美鷹會成員鄭姓男子涉嫌替虛擬貨幣假投資詐騙集團洗錢，在台北市設虛幣交易店面向被害人收現金，購買泰達幣轉入冷錢包，四十人被騙六四七○萬元。刑事局查獲十人依詐欺罪、洗錢防制法移送，檢方聲押陳姓、段姓男子獲准，鄭十萬元交保，其他人二至五萬元交保。

警方調查，卅四歲鄭姓男子曾被涉詐欺、洗錢、組織犯罪案，指揮詐團成員處理贓款，四十一歲陳姓男子負責北市萬華區和平西路虛幣交易店面，卅六歲段姓男子則在外收現金贓款。

詐團在臉書、IG刊登泰達幣投資廣告，邀被害人加入LINE投資群組及下載投資App，稱泰達幣後市看好，指示至虛幣交易店面交付現金購買泰達幣。被害人交付現金後，App的熱錢包顯示存入泰達幣，但無法出金，陸續報案。

警方清查，去年九月起四十人被騙六四七○萬元，其中北市保險業務員退休的一名六旬老婦被騙二千萬元最多。

刑事局發現多名被害人均赴該店面交付現金，偵一大隊追查，店面收現金後購買泰達幣，從熱錢包轉進冷錢包，未提供錢包金鑰給被害人，將贓款送至新北市某公寓據點。廿三日搜索店面、逮捕鄭等十人，含現場負責人、店員及三名女會計。搜索時廿八歲葉姓男子剛拿裝一一六萬元紙袋前往據點，見警察破門將紙袋丟在地上，疑剛從店面拿贓款上繳。

鄭否認犯案，陳、段、葉等人稱受指使處理現金，不知是贓款。警方在據點搜出棍棒、開山刀、防彈衣、信號彈及分別有「美」字、老鷹圖案兩幅字畫，追查贓款從大批熱錢包流入六至八個冷錢包，尚在清查金額。

贓款 泰達幣

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