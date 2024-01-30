詐團窩裡反！私刑擄自己人勒贖200萬元 陸軍特戰下士赫然在列

林姓男子去年10月間加入詐騙集團擔任車手，私吞112萬元贓款，男子陳翰等人私刑逼林吐出，得知款項在牛男身上，與林聯手將牛擄走並向家屬勒贖200萬，牛趁隙逃出報警，中壢警方陸續將陳翰等人逮獲到案，除林男由被害人成為加害人外，其中徐姓男子是陸軍特種作戰指揮部下士，桃園地檢署偵結，將陳翰等6人依強盜、擄人勒贖等罪起訴。

桃檢說，檢察官林郁芬指揮桃園市中壢警分局偵辦擄人勒贖等案件，認被告陳翰、吳旻修、吳旻哲、徐昱翔、鄧語蕎及林孝宗等6人涉犯刑法強盜而擄人勒贖、結夥三人以上攜帶凶器強盜、剝奪行動自由、傷害、強制、以不正方法從自動付款設備領取他人財物等罪嫌，經法院裁准羈押被告陳翰、吳氏雙胞胎兄弟及林孝宗等4人後，經檢察官調查事證完備，今天提起公訴，並認被告陳翰等4人犯行惡劣，建請繼續羈押獲准。

起訴指出，被害牛姓男子去年10月初招募18歲林孝宗加入綽號「小李」所屬詐團擔任車手，由於林男侵吞詐欺贓款112萬元，陳翰等人主動追討，先於去年11月22日晚上6點以毒品交易為餌誘林男上車，由吳、徐包夾控制林，陳則持刀逼問贓款，林吐出5萬，遭陳、吳氏雙胞胎兄弟及徐等4人朋分後，當晚7點多將林押至觀音某處毆打，陳的鄧姓女友則在旁拍攝毆打過程，林不堪毆打遂稱贓款交給牛男，將林送往台南交給「小李」處置途中，林於新豐休息站趁隙下車呼救脫困。

陳翰為取回剩餘贓款持續與林孝宗聯繫，雙方達成不再究責林侵吞贓款，並於去年12月2日晚上10點一起向牛男追討，由林以聚餐為由誘牛上車，隨即控制他，陳翰持槍逼問贓款無著，徐持束帶捆綁牛雙手後搜身，取走內有現金及金融卡皮夾，再將牛綁至竹圍漁港，陳向牛兄長勒索贖款未果，轉而向牛的廖姓父親勒索200萬元，廖允諾籌錢，陳將牛的金融卡交給鄧女，並將戶頭內存款提領一空。

去年12月3日凌晨，陳翰將勒贖牛父之事告知吳旻修，雙方達成取贖款前不放人共識，陳等5名男子將牛載至中壢區某旅館內拘禁，由林及26歲的吳氏雙胞胎兄弟看管，直到上午近11點，牛趁隙逃離報警，中壢警方當天中午到旅館先逮住林及吳氏兄弟，下午近4點在桃園區查獲陳男鄧女2人，並扣得陳翰犯案使用的彈簧刀、空氣鎗、束帶及牛的手機、皮夾和現金等贓證物。