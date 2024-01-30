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影／北市男深夜在公園抽K菸 警到場還裝傻：什麼K味？

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

陳姓男子日前晚上不睡覺，在北市中正區一處公園抽K菸，員警騎車巡邏經過突然聞到濃濃K菸味，認定不對勁下車走路查看，當場抓到「有人在吸毒」，查獲毒品愷他命一包，依現行犯將他帶回派出所偵辦，警詢後依違反毒品危害防制條例函送市警局行政裁罰。

中正二警方19日晚上11點多，巡邏行經中正區晉江街一帶，突然聞到一股濃厚K味，立刻下車在公園盤查，過沒多久，果真看到陳男（32歲）坐在椅子上疑似抽K菸。

員警依經驗確定就是K菸沒錯，上前詢問狀況，陳男還狡辯說「K味什麼？」、「K他命？」，裝傻了一陣子，見無法蒙混過關，只好配合警方偵詢，主動交付一包毒品愷他命（1.52公克）。

警方依試劑檢測，確認呈陽性反應，將陳男帶回派出所偵辦。他警詢時供稱，家住附近，平常抽K菸舒壓，以為深夜在公園沒人發現，孰料卻「躲不了」，警詢後被依違反毒品危害防制條例函送市警局行政裁罰。

中正二警方呼籲，毒品除了造成身體危害外，更會造成社會其他治安的風險，生活周遭若有聞到刺鼻難聞如燒塑膠之味道，提醒民眾多多撥打110或至鄰近派出所報案，以維良善之生活環境。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

警方依試劑檢測，確認呈陽性反應，將陳男帶回派出所偵辦。記者翁至成／翻攝
警方依試劑檢測，確認呈陽性反應，將陳男帶回派出所偵辦。記者翁至成／翻攝
北市中正二警方日前巡邏行經轄內一處公園，聞到濃濃K菸味上前盤查，果真逮到一名男子正在抽K菸。記者翁至成／翻攝
北市中正二警方日前巡邏行經轄內一處公園，聞到濃濃K菸味上前盤查，果真逮到一名男子正在抽K菸。記者翁至成／翻攝

毒品 吸毒 北市

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