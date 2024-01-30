毒駕不繳12萬元罰單！原本拿他沒轍 因繼承房屋查封立馬繳了

基隆市吳姓男子吸食毒品愷他命後開車，監理單位裁罰12萬元未繳納。行政執行官收案後，多次通知說明財產狀況置之不理，也查無存款、薪資可執行。近日查出吳男繼承基隆1間房產，昨天到場查封。吳男為保住房子，今到行政執行署宜蘭分署基隆辦公室繳納半數欠款，餘款分期繳納。

吳男前年6月20日在台北市內湖區成功路2段、金豐路口違規停車，警方攔查發現吳的手機殼沾了毒品殘渣，採檢尿液送鑑定呈現愷他命陽性反應，同年8月1日舉發吳男「駕駛汽機車經測試檢定有吸食毒品」。

公路總局台北市交通事件裁決所依違反道路交通管理處罰條例，處吳男罰鍰12萬元、吊扣駕照24個月，並應參加道路交通安全講習。吳男不服處分，向法院提起行政訴訟，主張不是在行駛中被攔查，訴請撤銷原處分敗訴。

吳男遲未繳納罰鍰，台北市交通事件裁決所移送行政執行署宜蘭分署執行。執行官收案後，屢次通知吳男說明財產狀況，吳均置之不理。追查發現吳男也無薪資、存款可執行，幾乎一籌莫展。

不久前，執行官查出吳男因繼承而取得基隆的房產，1月29日上午到現場查封。吳男得知房子被查封了，擔心被拍賣，房子不保，今天前往宜蘭分署基隆辦公室繳納一半欠款，並辦妥分期，避免房子走上法拍命運。

宜蘭分署長吳廣莉表示，吸毒害人害己，毒駕更是極度危險行為，自己和他人都可能因此受傷，甚至犧牲寶貴生命，呼籲民眾拒絕毒駕。毒駕被查獲後要面臨罰鍰等處分，行政執行機關針對欠繳毒駕罰鍰案件，將持續強力執行，絕不寬貸。

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