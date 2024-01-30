虛擬貨幣店面收贓款騙6千萬元 天道盟美鷹會分子洗錢落網
天道盟美鷹會成員鄭姓男子涉嫌替虛擬貨幣假投資詐騙集團洗錢，在台北市設虛幣交易店面向被害人收現金，購買泰達幣轉入冷錢包，40人被騙6470萬元。刑事局查獲鄭等10人依詐欺罪、洗錢防制法移送，檢方聲押2人獲准，命鄭10萬元交保，其他人2至5萬元交保。
警方調查，34歲鄭姓男子曾被查獲詐欺、洗錢、組織犯罪案，指揮詐團成員處理贓款，由41歲陳姓、36歲段姓男子負責北市萬華區和平西路的虛幣交易店面，向被害人收現金後購買泰達幣，從熱錢包轉進冷錢包，未提供錢包金鑰給被害人，將現金贓款送至新北市三重區正義北路某公寓據點。
詐團在臉書、IG刊登泰達幣投資廣告，邀被害人加入LINE投資群組及下載投資APP，稱泰達幣後市看好，指示至虛幣交易店面交付現金購買泰達幣。被害人投資未獲出金，陸續報案。
警方清查，去年9月起40人被騙6470萬元，多為保險、金融業退休人士，其中北市保險業務員退休的1名6旬老婦被騙2千萬元最多。
刑事局情資研析專責小組發現多名被害人均赴該店面交付現金，偵一大隊第三隊追查，本月23日在北市、新北搜索店面、據點及犯嫌住處，拘提、逮捕鄭等10人，含3名女會計；警方搜索時，28歲葉姓男子拿裝有現金131萬元紙袋前往據點，當場被逮，警方懷疑是從店面拿贓款上繳。
鄭否認犯案；陳、段、葉等人稱受指使處理現金，不知是贓款。警方從據點搜出棍棒、開山刀、防彈衣、信號彈及分別有「美」字、老鷹圖案的兩幅字畫，追查贓款從大批熱錢包流入6至8個冷錢包，尚在清查金額。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言