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虛擬貨幣店面收贓款騙6千萬元 天道盟美鷹會分子洗錢落網

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

天道盟美鷹會成員鄭姓男子涉嫌替虛擬貨幣假投資詐騙集團洗錢，在台北市設虛幣交易店面向被害人收現金，購買泰達幣轉入冷錢包，40人被騙6470萬元。刑事局查獲鄭等10人依詐欺罪、洗錢防制法移送，檢方聲押2人獲准，命鄭10萬元交保，其他人2至5萬元交保。

警方調查，34歲鄭姓男子曾被查獲詐欺、洗錢、組織犯罪案，指揮詐團成員處理贓款，由41歲陳姓、36歲段姓男子負責北市萬華區和平西路的虛幣交易店面，向被害人收現金後購買泰達幣，從熱錢包轉進冷錢包，未提供錢包金鑰給被害人，將現金贓款送至新北市三重區正義北路某公寓據點。

詐團在臉書、IG刊登泰達幣投資廣告，邀被害人加入LINE投資群組及下載投資APP，稱泰達幣後市看好，指示至虛幣交易店面交付現金購買泰達幣。被害人投資未獲出金，陸續報案。

警方清查，去年9月起40人被騙6470萬元，多為保險、金融業退休人士，其中北市保險業務員退休的1名6旬老婦被騙2千萬元最多。

刑事局情資研析專責小組發現多名被害人均赴該店面交付現金，偵一大隊第三隊追查，本月23日在北市、新北搜索店面、據點及犯嫌住處，拘提、逮捕鄭等10人，含3名女會計；警方搜索時，28歲葉姓男子拿裝有現金131萬元紙袋前往據點，當場被逮，警方懷疑是從店面拿贓款上繳。

鄭否認犯案；陳、段、葉等人稱受指使處理現金，不知是贓款。警方從據點搜出棍棒、開山刀、防彈衣、信號彈及分別有「美」字、老鷹圖案的兩幅字畫，追查贓款從大批熱錢包流入6至8個冷錢包，尚在清查金額。

天道盟美鷹會成員鄭姓男子涉嫌替虛擬貨幣假投資詐騙集團洗錢，在台北市設虛幣交易店面向被害人收現金，購買泰達幣轉入冷錢包。記者李奕昕／攝影
天道盟美鷹會成員鄭姓男子涉嫌替虛擬貨幣假投資詐騙集團洗錢，在台北市設虛幣交易店面向被害人收現金，購買泰達幣轉入冷錢包。記者李奕昕／攝影
天道盟美鷹會成員鄭姓男子涉嫌替虛擬貨幣假投資詐騙集團洗錢，在台北市設虛幣交易店面向被害人收現金，購買泰達幣轉入冷錢包。記者李奕昕／攝影
天道盟美鷹會成員鄭姓男子涉嫌替虛擬貨幣假投資詐騙集團洗錢，在台北市設虛幣交易店面向被害人收現金，購買泰達幣轉入冷錢包。記者李奕昕／攝影
天道盟美鷹會成員鄭姓男子涉嫌替虛擬貨幣假投資詐騙集團洗錢，在台北市設虛幣交易店面向被害人收現金，購買泰達幣轉入冷錢包。記者李奕昕／翻攝
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天道盟美鷹會成員鄭姓男子涉嫌替虛擬貨幣假投資詐騙集團洗錢，在台北市設虛幣交易店面向被害人收現金，購買泰達幣轉入冷錢包。記者李奕昕／翻攝
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天道盟美鷹會成員鄭姓男子涉嫌替虛擬貨幣假投資詐騙集團洗錢，在台北市設虛幣交易店面向被害人收現金，購買泰達幣轉入冷錢包。記者李奕昕／攝影

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