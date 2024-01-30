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防搶演練下重本 出動勞斯萊斯幻影吸引全場目光！

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市警三分局和台南地區農會安南辦事處合作，展開防搶演練，農會行員熟練記下歹徒特徵、交通工具與逃逸方向，提供到場員警發佈攔截圍捕，將歹徒繩之以法，過程逼真。記者黃宣翰／翻攝
台南市警三分局和台南地區農會安南辦事處合作，展開防搶演練，農會行員熟練記下歹徒特徵、交通工具與逃逸方向，提供到場員警發佈攔截圍捕，將歹徒繩之以法，過程逼真。記者黃宣翰／翻攝

農曆過年快到了，台南市警三分局昨天和台南地區農會安南辦事處合作，展開防搶及攔截圍捕演練，由3名刑警假扮搶匪，駕駛勞斯萊斯幻影名車，身穿西裝持刀、槍進入該農會行搶後，農會行員熟練記下歹徒特徵、交通工具與逃逸方向，提供到場員警發佈攔截圍捕，將歹徒繩之以法，過程逼真。

因應「113年加強重要節日安全維護工作」，市警三分局為了讓民眾能安心過好年，除提升轄內金融機構、銀樓業、彩券行及加油站等營業處所巡邏密度外，更全面檢測營業場所防範犯罪能力，增進自我防衛意識。

為讓金融機構實際感受發生搶案震撼力，警方昨天下午3點20分與台南地區農會安南辦事處合作，實施防搶及攔截圍捕演練，由偵查隊3名刑警假扮搶匪，駕駛勞斯萊斯幻影名車，身穿西裝持刀、槍進入該農會行搶，更以「起跑槍」作為音效來增加臨場感。

農會行員於配合演練時，能熟練記下歹徒特徵、交通工具與逃逸方向，提供到場員警發佈攔截圍捕，終將歹徒繩之以法。這次演練除實地考驗員警圍捕應變能力，提升金融機構業者自我安全防衛能力，有效發揮警民合作，打擊犯罪功能，因演練逼真，使得目擊民眾都信以為真。

市警三分局呼籲，年關將近，市場現金大量流動、金融交易熱絡，易遭歹徒覬覦，伺機行搶、行竊，民眾前往金融機構自動櫃員機提領款項，要小心防搶，現金出入應儘量使用轉帳方式，大額提領現金可申請護鈔及代保管服務，以免引起宵小注意，造成財務上的損失。

台南市警三分局展開防搶演練，刑警假扮搶匪，駕駛勞斯萊斯幻影名車，進入台南地區農會安南辦事處行搶後，農會行員熟練記下歹徒交通工具與逃逸方向，提供到場員警發佈攔截圍捕，將歹徒繩之以法，過程逼真。記者黃宣翰／翻攝
台南市警三分局展開防搶演練，刑警假扮搶匪，駕駛勞斯萊斯幻影名車，進入台南地區農會安南辦事處行搶後，農會行員熟練記下歹徒交通工具與逃逸方向，提供到場員警發佈攔截圍捕，將歹徒繩之以法，過程逼真。記者黃宣翰／翻攝

農會 台南 特徵

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