屏檢起訴明揚6幹部 周春米：給傷亡者及家屬交代

明揚公司工廠爆炸意外釀逾百人死傷，屏檢起訴董事長劉安晧等6名幹部。對此，屏東縣長周春米表示，給傷亡者及家屬一個交代。

台灣屏東地方檢察署偵辦明揚公司爆炸意外，依過失致死等罪嫌，起訴董事長劉安晧、總經理呂英誠、製造處協理鄭紹廷、工安課王姓課長、生管課阮姓副課長、生管課倉管組林姓組長。

周春米今天表示，感謝檢方4個多月來縝密蒐證偵辦，終於釐清真相偵結起訴，給殉職消防弟兄、罹難員工、傷者及家屬一個交代。

周春米說，後續待法院判決，至於未來行政法規執行面，則以強化教育宣導、日常演練、橫向聯繫等，讓被規範者了解並實踐應盡義務；廠商要負起誠實申報的責任，讓主管機關掌握精確資料，讓安全多一份保障。