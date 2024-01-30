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嘉市議員遇襲案更換檢察官 嘉檢：正常程序

中央社／ 嘉義市30日電

嘉義市民進黨籍議員林煒軒1月28日由助理開車載送，被兩男開車追撞，林指控對方持甩棍及辣椒水攻擊，逼他下跪說「對不起王美惠立委」。聯合報記者李宗祐／翻攝
嘉義市民進黨籍議員林煒軒1月28日由助理開車載送，被兩男開車追撞，林指控對方持甩棍及辣椒水攻擊，逼他下跪說「對不起王美惠立委」。聯合報記者李宗祐／翻攝

民進黨嘉義議員林煒軒28日疑遭蓄意持甩棍毆打，且被要求下跪向某立委道歉，動手的吳男、楊男遭押，嘉義地檢署今天更換承辦的檢察官，嘉檢表示，當天的檢察官是代班。

嘉義地方法院表示，吳姓和楊姓男子均坦承傷害犯行，但否認恐嚇、強制犯行；但2人曾有類似犯罪紀錄，有反覆實施之虞，且尚待追查其他共犯到案釐清案情，也有勾串證人、共犯之虞，昨天裁定2人羈押禁見。

嘉義地檢署今天將案件換由人還在美國的檢察官張建強承辦。由於時機敏感，嘉義地檢署解釋，因張建強前往美國，2月2日才會返國，案發當天的檢察官是代班，因此，案件還是屬於張建強，這是行之有年的程序。

林煒軒28日上午與助理跑行程，座車在嘉義市世賢路三段地下道時遭尾隨的自小客車意圖攔車，後來還被追撞，林煒軒與助理下車時遭對方2名男子噴辣椒水、持甩棍毆打。

林煒軒指出，這起事件是遭人製造假車禍毆打，且與2022年嘉義市議員選舉糾紛有關，因為被毆打後、警方未到場前，對方還喝令要他下跪道歉。林煒軒事後在臉書貼文說明遭襲擊過程，並指「對方要我下跪高喊『我對不起王美惠』」。

民進黨嘉義市立委王美惠連發2次聲明指出，並不了解1年多前選舉糾紛，但絕不容許選舉暴力發生，以及「林議員」在受傷的第一時間是上網寫臉書（Facebook），且涉指名道姓地惡意栽贓、故意抹黑，這種行為令人感到錯愕及不解，對於這種莫須有的指控及誹謗將會提告。

林煒軒質疑吳男、楊男被送到派出所時，警方有接到某到嘉義市某議員的關切電話，後來有1名男子到派出所，就以這名議員名義遞送檳榔及香菸給犯嫌，認為案情啟人疑竇。

檢警表示，吳男、楊男來自新北市，2人大部分涉及的案件為聚眾鬥毆，疑有幫派背景，案發前數日到嘉義市區活動；至於市議員關切部分，張姓議員到案否認與案件相關，也不認識吳男、楊男及送檳榔的男子。

嘉義 議員 林煒軒

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