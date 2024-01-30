車子有怪味！警攔檢他神色謊張 警盤搜車內槍毒全露了
林姓男子今天凌晨邊開車邊抽毒菸，行經新北市鶯歌區鶯桃路，遇上三峽警方執行擴檢勤務。林男神色慌張車內又飄出怪味，被警方請下車盤搜，當場查獲車內有把鎮暴槍、毒咖啡包及毒品彩虹煙，一併帶回偵辦，警詢後依毒品、社維法送辦。
據了解，林姓男子（41歲）有多項前科，自稱從事音響相關工作。今天凌晨零時許他帶著一把鎮暴槍、毒品咖啡包及毒品彩虹菸，邊開車邊抽毒菸，一路沿著新北市鶯歌區鶯桃路直行。
途中林男行經鶯桃路601號前，遇上三峽警分局設置攔截點執行擴大臨檢勤務，林男趕緊先把毒煙弄熄，再裝作若無其事緩靠路檢點。員警趨前詢問有無酒駕，此時車內飄出一股異味，林男臉色慌張吞吐回應。
員警直覺有問題直問林男「你幹嘛那麼緊張？車上味道怎怪怪的？」當場令林男下車受檢，經林男同意搜索車內，當場查獲1把鎮暴槍、1支短木棒、2瓶辣椒水、8包重達33,92公克的毒品咖啡包8包及重達24.38公克毒品彩虹菸17支，一併帶回偵辦，偵詢時林男坦承所有，辯稱是自己是前一天中午有吸毒菸，否認盤查時有吸毒菸，警詢後依毒品、社維法等罪嫌送辦。
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