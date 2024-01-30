警深夜見車未熄火關燈好意提醒車主 意外查獲通緝犯毒品

警深夜見車未熄火關燈，停在現場要提醒車主，意外查獲通緝犯與毒品。記者周宗禎／翻攝

台南永康警分局永康派出所警員林忠毅、郭彥霆昨天深夜巡邏時，發現路邊一輛車未熄火未關大燈，為提醒車主離車要熄火鎖門以免被偷，就地等車主回來。沒想到車主現身看到警察反而快閃，員警覺得可疑立即追上前，原來車上有毒品、謝姓車主同行胡姓女子還是毒品通緝犯。

永康派出所長莊大成表示，原本走向轎車的謝男及胡女，看到警察卻連忙閃避，員警察覺有異，立即攔停並查證身分。經查胡女因毒品遭南檢通緝，隨後員警在二人身上及車內起出二級毒品安非他命8包103.77公克、二級毒品咖啡包50包268.17公克、三級毒品K他命1包重9.82公克及吸食器等違禁品。

員警原是好心想怕車沒熄火關門很容易被偷，車主應該是有事臨停、馬上會回來。沒想到意外破獲大量毒品，全案詢後依毒品通緝、毒品危害防制條例等罪嫌移送南檢偵辦，將深入追查毒品來源，阻斷通路制止散播。

分局長邱顯良表示，員警主動關心民眾，落實勤務查察破獲毒品與通緝案，為社會治安及民眾安全把關，值得獎勵肯定。