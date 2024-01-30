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K菸男涉持甩棍連3天砸毀前妻家、語音訊息恐嚇討錢 遭拘提送辦

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

40歲許姓男子去年底因討錢不成，涉嫌在去年底連續3天，持甩棍砸破前妻家的汽車、大門、窗戶玻璃，甚至傳語音訊息恐嚇討錢，士林警方立即鎖定許男身分，但許男不願配合到案說明，警方日前持拘票將其逮捕到案，同時查獲愷他命香菸等物，依毀損、毒品等罪嫌送辦。

士林分局後港派出所指出，前港街去年12月28日獲報砸車毀損案，經調閱監視器鎖定許男涉砸毀前岳父的汽車車窗，經通知不願配合到案說明，不料，同年月29日、30日許男再度作案，在前妻與岳父岳母住處，涉持甩棍砸破大門及窗戶玻璃，直到今年1月14日，許男又涉嫌傳音訊息給前妻恐嚇，索討金錢。

警方報請檢方指揮，今年1月17日拘提居無定所的許男到案，並查獲許男身上愷他命2小包（毛重：1.82公克）、愷他命香菸5支（毛重：3.69公克）及作案用甩棍2支等證物。

許男到案後辯稱，他認為前妻家境富裕，卻欠錢不還，才會上門砸車、毀損大門及窗戶玻璃。全案依毀損、恐嚇取財及毒品危害防制條例移送士林地檢署偵辦。

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