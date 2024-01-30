他提「代領國際包裹報酬15萬」 友人剛簽收就遭拘提

北市37歲男子蘇恩平去年向美國賣家購得安非他命毒品空運來台，蘇向徐姓友人聲稱，幫忙代領國際包裹，送到指定地點事成可獲15萬元報酬，包裹入台後，遭關務署扣押發現內夾藏市價4000餘萬元的29.773公斤安毒，由調查局會同送貨人員按址投遞包裹，徐男出面領取之際，當場遭拘提，並主動供出蘇，桃園地檢署偵結，依毒品、懲治走私條例等罪將蘇起訴。徐已遭法官先依運輸第二級毒品未遂罪判處徒刑2年。

起訴指出，另案寄押於法務部矯正署台北監獄的蘇恩平，去年4月間向美國賣家購得安毒後，同年5月初聘僱徐姓友人幫他收包裹後，先以徐的名義辦理EZWay（海關實名委任）進行進口快遞貨物預先委任，再以自己常使用的行動電話號碼做為收件電話，並將空運包裹郵寄至新北市中和區景新街某棟社區大樓。

去年5月15日，這件毒品包裹由不知情的貨運公司，自美以航空包裹快遞方式輸入我國，經財政部關務署台北關查緝人員察覺包裹有異，依海關緝私條例相關規定，先予搜索及扣押，發現包裹內夾帶淨重29773.89公克、純質淨重23688.11公克的甲基安非他命33包，移請法務部調查局桃園市調查處偵辦，為了查緝犯嫌，先將毒品取出再配合物流公司按正常流程投遞。

為查緝收貨之人，調查局桃園市調查處去年5月24日上午11點會同新竹物流送貨人員，按址投遞毒品包裹，蘇男接獲送貨人員通知後，立刻通知徐男到場簽收，他則駕車在附近監控，等待徐友收貨，當徐出面簽收包裹確認無訛後，隨即遭調查局人員以拘票拘提到案，徐於檢調偵訊過程均供出受蘇之託，蘇隨後也遭循線查獲。

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