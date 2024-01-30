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用門簾勒死酗酒父 落跑被逮收押

聯合報／ 記者林昭彰蕭雅娟／連線報導

新北市淡水驚傳弒父命案，61歲黃姓男子疑因酗酒與31歲兒子起爭執，被兒子用繩狀門簾勒死在臥室。警方已逮捕嫌犯，依殺人罪嫌送辦，檢方訊後聲押獲准。記者林昭彰／翻攝
新北市淡水驚傳弒父命案，61歲黃姓男子疑因酗酒與31歲兒子起爭執，被兒子用繩狀門簾勒死在臥室。警方已逮捕嫌犯，依殺人罪嫌送辦，檢方訊後聲押獲准。記者林昭彰／翻攝
新北市淡水區黃姓父子長年爭吵，多次被通報家暴，昨天凌晨二人再度在家激烈爭執打鬥，卅一歲黃姓男子涉用布質門簾捲成繩索狀絞死六十一歲父親，隨後逃離現場，九十三歲阿嬤清晨起床才驚見兒子死亡。警方獲報逮捕凶嫌，依殺人罪嫌送辦，檢方訊後聲押獲准。

據了解，凶嫌和父親住在淡水區一棟老舊公寓，是單親家庭，死者喪偶退休賦閒在家常酗酒，喝醉常用難聽字眼責罵兒子遊手好閒、不求上進。

凶嫌沒有工作，曾染上安非他命毒癮，精神狀況不穩定，過去多次因吸毒鬧事被強制送醫，但近期向警方報到驗尿都沒有毒品反應。父子倆長年爭吵，通報家庭暴力被社會局列管，還有一個年邁的阿嬤同住。

昨天凌晨阿嬤在房內聽見外面有吵鬧聲，以為兒、孫又像從前在吵架，直到清晨五時許起床，看見兒子倒臥在孫子臥室地板，頸部纏繞著布條、已沒呼吸心跳，孫子不知去向，嚇得不斷驚叫，但年邁體弱無力開門求助。

鄰居聽見阿嬤叫聲，趕往查看也無法開門，趕緊報警，警方到場引導阿嬤將門開啟，和救護人員進屋時黃父已經斷氣，手臂有擦傷，頸部纏繞的布條經查是捲成繩索狀的門簾，客廳凌亂有打鬥跡象。

阿嬤激動向員警說兒子是被孫子殺死，警方立刻發動搜尋，昨上午七時許在捷運淡水站附近靠河邊處找到黃姓男子；黃男當時情緒平靜，他說因為父親喝酒後又亂罵人，兩人發生衝突大打出手，從客廳打到臥室，一時情緒失控拿起掉落布質門簾絞死父親；確切案發時間已記不清楚。

警方依殺人罪嫌將黃男移送士林地檢署，檢方聲請羈押。士林地方法院認為，黃男涉犯殺人罪、違反保護令等，犯嫌重大，且殺人屬重罪，有相當理由認有逃亡之虞，昨晚裁定羈押。

阿嬤 殺人

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