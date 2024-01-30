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法國電纜藏K毒 收貨3嫌全押

聯合報／ 記者陳宏睿／台中報導

一個境外運毒集團利用電纜線夾帶方式，將市價三六○○萬元的十八點三公斤Ｋ他命從法國輸台，刑事局獲報掌握馬姓男子等三人接受毒梟指示，趁前往台中市一處住宅大樓領貨時抓人，查扣毒品；檢方聲押三人獲准，日前依毒品罪嫌起訴，法院裁定接押。

刑事局中打去年九月間接獲關務署台中關通報，有運毒集團從法國輸入大批Ｋ他命，夾藏在電纜線中企圖規避查緝，報請台中地檢署指揮蒐證。

刑事局發現，該運毒集團在台灣收件資訊都是人頭資料，經跟監埋伏，鎖定卅六歲馬姓、卅四歲蘇姓和四十七歲簡姓男子，在去年九月十六日到西屯區至善路一棟住宅大樓收貨，到場抓人，查扣十八點三公斤Ｋ他命。

警方查出運毒集團為防黑吃黑，交貨前才將馬、簡二人拉進Telegrem（俗稱飛機）群組，說明取貨地點，由簡男單獨開車前往，馬、蘇二人則騎機車在後方跟隨；三人都在取貨時被當場逮捕，開車簡男還酒駕，另依公共危險罪偵辦。

三人辯稱，是接收網路不知名人士指示前往領貨，對方承諾給十萬元至六十萬元酬勞。警方偵詢後將三人依毒品罪嫌移送，檢方認定有共犯在逃，且三人有逃亡之虞，向台中地方法院聲請羈押獲准。全案近日偵結，三人被依毒品罪起訴，移審後法院認羈押理由仍在，裁定接押。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

毒品 法國

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