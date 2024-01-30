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明揚大火逾百死傷 董座6人被訴

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導

明揚國際科技公司去年九月大火釀十死一一二傷，董事長劉安晧（左一）、總經理呂英誠（左三）、製造處鄭姓協理（右一）等六人被依過失致死等罪嫌起訴。檢方今天對外說明。本報資料照片
明揚國際科技公司去年九月大火釀十死一一二傷，董事長劉安晧（左一）、總經理呂英誠（左三）、製造處鄭姓協理（右一）等六人被依過失致死等罪嫌起訴。檢方今天對外說明。本報資料照片
屏東明揚國際科技公司去年九月廿二日大火，造成十死一一二傷，屏東地檢署歷時四個多月偵查偵結，依一般過失致死等罪嫌起訴明揚董事長劉安晧、總經理呂英誠、製造處協理鄭男、製造處管理職幹部等六人，另也針對公司法人起訴。明揚昨表示尚未收到起訴書，暫無回應。

位於經濟部屏東科技產業園區的明揚國際科技公司，專門製作高爾夫球，去年九月廿二日爆炸，造成四名消防員殉職、六名員工罹難，一一二人輕重傷，其中消防員十三傷，有三人仍請公傷假，傷勢最重盧姓消防員左前臂截肢，復健休養。

屏東縣政府去年認定明揚三大違法事實，依違反消防法共開罰二四○萬元；包括明揚最多可存放一百公斤有機過氧化物，卻存放三千公斤，公共危險物品超過管制數量卅倍；另依規定儲存倉庫應為獨立建築物，但廠區一樓是倉庫、二樓是作業空間，明顯違反規定。

消防員抵達現場時，明揚未明確告知化學物品，僅提供一份化學物品資料表，記載有機過氧化物Ｄ型，後續調查時才又提供另兩份安全資料表，顯示廠內還有有機過氧化物Ｆ型，認定業者未提供完整相關搶救必要資訊，且逾時通報，未指派工廠管理權人協助現場救災。

據調查，明揚存放超量化學物品，未做溫控、倉儲等規畫，存放粉料有機過氧化物，遇熱溫度達六十度以上加速分解。

明揚大火四十五小時才全部熄滅，大火前有員工六五九人，事後明揚在去年十一月向經濟部提大量解僱勞工計畫，計畫資遣二五四人，期限到今年三月廿二日。屏東縣府勞青處長李雨蓁說，截至一月廿三日，明揚資遣二二九人，其中申請失業給付一九一人，已就業卅二人。

檢方當時偵辦，明揚董事長劉安晧涉違反職業安全衛生法、公共危險、過失致死等罪嫌，以六百萬元交保、總經理呂英誠五百萬元交保、製造處協理鄭男四五○萬元交保，近日偵結起訴六人，另起訴法人明揚國際科技公司。屏東地檢署今天對外說明。

屏東縣政府 消防員

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