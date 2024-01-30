林煒軒遇襲 嘉市議會專案小組調查

民進黨籍嘉義市議員林煒軒前天遭吳姓、楊姓男子攻擊，嘉義地方法院以2人有勾串、再犯之虞，裁定羈押禁見。昨天林坐輪椅進議會提案成立專案小組，獲出席議員全體通過。林另要求與可疑對象有關的議員黃敏修迴避，但黃拒絕。外傳有人送菸、檳榔給嫌疑人，及手機通聯紀錄已刪除等，質疑警方偏袒；市警局強調暴力零容忍，依法究辦到底。

林煒軒本月28日遭逼車追撞，他和助理被對方以辣椒水噴灑、甩棍攻擊，要他下跪並講出「對不起某立委」，警察趕到制止，將施暴的39歲吳男、23歲楊男帶回偵詢，2人聲稱是行車糾紛，警依傷害等罪嫌法辦，檢方複訊後聲請羈押獲准。

昨天林煒軒出席議會臨時會，其他議員紛紛表達關切，他提臨時動議請議會成立專案小組調查，並要求警察局長報告；出席議員一致舉手通過。民進黨團高喊「幸福城市、讉責暴力」，希望檢警查明真相。市長黃敏惠說，已要求警察局依法究辦到底，絕不容忍暴力行為。

林煒軒另表示，黃敏修擔任立委王美惠首席顧問，希望黃迴避調查過程，但黃敏修反問關係人定義是什麼？要大家照議事規則走。