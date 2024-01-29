男子被詐團虐死棄公墓 國民法官今看「刺激性證據」

台中市林姓男子在前年12月間因提供人頭帳戶，遭劉姓男子等4人控制在北屯區一處民宅內，林因抵抗、呼叫，遭劉等人以球棒、手銬、徒手等方式毆打，林因傷重不治，劉等人即將林棄屍在新社第七公墓，檢警追查發現，此案又是另起「台版柬埔寨案」，有超過15人受害，其中林男被打死，由國民法官審理，今天開庭時，檢方提示法醫解剖林男的「刺激性證據」，因照片血腥，未在法庭公開，僅供國民法官審閱。

林姓男子遭劉姓男子等4人虐死案，屬於台中地院國民法官審理案件，今天下午在國民法官第二法庭開庭，公訴檢察官在開庭陳述時，定義此案為「囚室殺人案件」，強調此案劉姓男子等4名被告，有殺人不確定的故意。

檢方也向國民法官提供劉男等人使用的球棒、染有血跡的手銬、現場監視器畫面，以及劉等人開車載運屍體的過程與相片，另外檢方提到，此案林姓死者經法醫相驗後，全身有多達43處的外傷、27處集中在頭、臉部，檢方為方便國民法官辨識，還製作了一個3D的動畫頭像，以清楚標示頭部傷勢的位置。

檢方另外向國民法官提供法醫解剖時的相驗相片，因多張包含死者頭部、身體被解剖，以及遭毆打血肉模糊的相片，檢方基於國民法官法施行細則的規定，歸類為「限制的刺激性證據」，沒有公開向聽庭的民眾展示，僅供國民法官審閱。

劉男等4人今天出庭時，都否認殺人犯意，僅承認有私行拘禁、傷害致死犯行，部分涉案人強調，都僅有打死者「頭部一、兩下」，部分被告強調沒拿棍棒，而且毆打行為只是要限制死者不要再掙扎，沒有殺人念頭。

此起「台版柬埔寨案」從今天起，一連審理4天，後續將訊問涉案被告、證人，以及參與相驗的法醫師，還有被告的家屬等，最後將在2月1日的中午，由國民法官宣判。

檢方調查，林姓男子在前年12月7日因提供人頭帳戶，被劉姓男子等5人（其中一名為少年，另由少年法庭審理），帶回台中市北屯區瀋陽路的民宅，以抹布塞住嘴巴、矇住眼睛、手銬、腳鐐方式「強控」林男，因林抵抗、呼救，遭劉等人持手銬、棍棒、徒手等方式毆打，林因頭損傷而死亡，隨後在隔天被劉等人載往新社第七公墓棄屍。