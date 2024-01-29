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影／南投「棒球隊」深夜籃球場開打 男子慘遭圍毆受傷

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投埔里慈恩社區籃球場昨深夜出現大批人馬追打一名男子，有人赤手空拳、有人手持球棒，該男子多次遭包圍痛毆，頭部、身體多處受傷；警方快打部隊到場時，僅剩被害人，後以車追人將涉案人查緝到案，依妨害秩序、傷害等罪嫌偵辦。

據了解，昨天深夜11時許，10餘名男子出現在慈恩社區活動中心籃球場，10多人追打著1名男子，將他團團圍住後控制行動後，其中6、7人用拳腳、球棒猛K他，其餘則吆喝助陣，該男子被打到跌坐在地，爭吵聲驚動附近住戶嚇得報警。

警方獲報後啟動快速打擊部隊，11名警力雖然迅速到達現場，但這票逞凶民眾趕在警車趕抵前就逃逸無蹤，警方表示，快打部隊到場時，只剩被害男子1人在場，而其頭部及身體遭球棒毆傷，但無生命危險，也立刻將他送醫救治。

警方調查，受傷的楊姓男子與率眾的許姓男子曾有糾紛嫌隙，許男便以另名女子藉詞邀約楊男到事發的籃球場附近，之後夥同6、7名犯嫌攜帶棍棒或以拳腳毆打被害人，導致他頭部、身體多處受傷，逞凶後則分乘3輛轎車揚長而去。

埔里警分局表示，該起鬥毆案發生後，該分局隨即成立專案小組，經調閱案發現場監視器，迅速掌握涉案車輛，並鎖定許姓等相關涉案人員積極將其查緝到案，全案將依「刑法」妨害秩序、傷害等罪嫌報請南投地檢署偵辦。

南投埔里慈恩社區籃球場昨深夜出現大批人馬追打圍毆一名男子。圖／民眾提供
南投埔里慈恩社區籃球場昨深夜出現大批人馬追打圍毆一名男子。圖／民眾提供
南投埔里慈恩社區籃球場昨深夜出現大批人馬追打圍毆一名男子。圖／民眾提供
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南投埔里慈恩社區籃球場昨深夜出現大批人馬追打圍毆一名男子。圖／民眾提供
南投埔里慈恩社區籃球場昨深夜出現大批人馬追打圍毆一名男子。圖／民眾提供
南投埔里慈恩社區籃球場昨深夜出現大批人馬追打圍毆一名男子。圖／民眾提供

埔里 南投

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