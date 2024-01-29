影／角頭組水房轉帳3層到香港洗錢 假檢警騙老翁2千萬
新北市新店區角頭古姓男子涉嫌組轉帳水房，替假檢警詐騙集團將贓款轉至香港，至少向2人騙走2千萬元。刑事局查獲古等5人依詐欺罪、洗錢防制法、組織犯罪防制條例移送，檢方命古10萬元交保並限制出境，請回其他人。
警方調查，詐團假冒健保署撥打市話給被害人，稱健保卡遭盜用，指示加LINE，再自稱新北市刑警大隊、台北地檢署人員，表示涉及刑案須監管帳戶，要求匯款；為取信被害人，傳送假造的警察服務證照片，並傳真假造的北檢公文至超商要被害人領取。
32歲古姓男子曾被查獲組織犯罪、妨害自由案，去年10月起組水房，待被害人匯款至第1層的境內人頭公司帳戶，指揮水房成員在住處持手機登入網路銀行，兌換美金轉帳至第2層的境內人頭公司外幣帳戶，再轉至第3層的香港帳戶。中部兩名經商退休老翁各被騙1千5百萬、5百萬元報案。
刑事局本月22日起執行「斷投專案」打擊假投資詐騙，水房是重點之一。電信偵查大隊第一隊23日在新北、新竹及嘉義縣搜索犯嫌住處，拘提或通知古及轉帳手蔡姓男子、徐姓女子、林姓女子、1名印尼籍合法女移工。
古等人否認犯案，稱手機遺失或提供門號給他人，警方調閱轉帳的IP認定涉案，清查3層帳戶中每層各有2個帳戶，已無款項，請求香港警方協查，另從古住處搜出現金台幣11萬、美金2百、港幣5百及越南盾128萬元。
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