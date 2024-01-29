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車上藏毒拒檢加速竄逃 基隆警追緝開4槍2嫌落網

中央社／ 基隆29日電

23歲詹姓男子日前開車違規被基隆警方攔查，詹男因車上藏毒且懷疑遭通緝而拒檢加速逃逸，追緝過程中還衝撞警車試圖脫逃，員警連開4槍逮捕詹男及乘客施姓男子，警詢後送辦。

基隆警方指出，27日上午10時30分在基隆市南榮路攔查一輛交通違規車輛，駕駛詹男見警攔查不停，反而加速逃逸，員警立即駕駛巡邏車尾隨，並通報線上警力支援。

警方一路鳴笛示警追緝，詹男在基隆市中山2路撞擊車輛肇事仍持續往國道1號逃逸，警方追緝至新北市汐止區大同路上時，詹男因路口紅燈陷入車陣，為求脫逃，倒車撞擊警車及其他車輛。

邱姓員警見狀，立刻下車朝車輪連開4槍，逮捕詹男及乘客37歲施姓男子，隨後在車內查獲毒品愷他命殘渣、愷他命香菸等證物，所幸現場無人受傷。

警方初步調查，詹男及施男有毒品前科，詹男因車上藏毒且誤以為已遭通緝才會鋌而走險逃逸，警方詢後依毒品危害防制條例、妨害公務、公共危險罪嫌，將2名犯嫌移送基隆地檢署偵辦。

基隆 毒品

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