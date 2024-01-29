酒客消費糾紛 內埔公所清潔隊員率10多人砸店趕客人

屏東縣警察局內埔分局日前晚間接獲轄內卡拉OK小吃部消費糾紛，酒客率10多人砸店並趕走客人，事後調查發現，涉嫌教唆滋事酒客竟是內埔鄉公所清潔隊員；鄉長鍾慶鎮表示，偵辦結束後就會進行處置。

內埔分局副分局長黃基益今天接受媒體聯訪指出，這起消費糾紛案，經調閱影像資料，有10多人到場並有翻桌及趕客人行為，尚無發現有攜械，涉嫌教唆者為34歲林姓男子，初步查證為內埔鄉公所員工，其餘涉嫌人資料擴大偵辦中。

鍾慶鎮今天告訴中央社記者表示，林男平時有參與鄉內廟會活動，並且有滋事紀錄，這次再度鬧事，已有損公所形象，接下來配合警方偵辦，依法處理，待偵辦結束後，就會進行處置。

警方呼籲，民眾要理性處理問題，勿藉端滋事以暴力手段解決糾紛，乃至挑戰公權力，對於任何暴力事件警方絕對嚴正執法，依法究辦。