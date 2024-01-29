快訊

國三重大車禍！高工局工程車遭撞落邊坡 送醫兩人1不治1輕傷可出院

日本「小合掌村」童話變調！無視告示牌提醒 台灣團客嬉鬧打雪仗

台股站穩萬八！漲124點收18,119點 AI 與 ASIC等族群強勢表現

聽新聞
test
0:00 / 0:00

林右昌視察桃機 籲善用自動通關系統

中央社／ 桃園機場29日電

內政部長林右昌今天到桃機視察旅客安檢作業，以及使用自動查驗系統狀況，提醒民眾多使用自動通關系統，也呼籲旅客莫攜帶豬肉製品回國，確保台灣是非洲豬瘟非疫區國家。

林右昌上午前往桃機視察航空警察局旅客通關安檢作業，以及國境事務大隊的自動查驗通關系統使用狀況，聽取簡報後實際走訪瞭解，除頒發加菜金給航警局及國境事務大隊，更前往親子友善通道了解實際運作情況，並贈送執勤同仁及旅客內政部製發的「1元福袋」，親切的態度讓旅客直呼太幸運了。

林右昌接受媒體聯訪表示，今天到桃機視察航警局安檢以及移民署通關作業狀況，希望能確保寒假及春節期間旅客出國都能順利，提醒所有民眾在出國前能事先檢查有沒有攜帶危險或禁止上飛機物品，提早處理丟棄，讓通關過程會更順利。

林右昌說，因為今年已恢復到疫情前約82%至83%的旅客量，機場也準備相關快速通關作業，提醒民眾盡量使用「入出國自動查驗通關系統」（e-Gate），旅客可現場同時完成註冊通關，另外也準備親子友善通道，若有帶著12歲以下、無法使用e-Gate通關的家長，也可加速通關速度。

林右昌指出，桃機在日本10個機場能預先進行作業，未來也希望能與更多國家還有機場做相關合作協定，旅客在出國出關時，能夠更加便利順暢，希望未來能針對其他大型或有需求機場進行相關合作，日本是國人非常喜歡出遊的國家，這部分需求是有的，內政部會努力。

林右昌也提醒出國民眾，台灣跟日本是目前亞洲地區唯2沒有非洲豬瘟疫情的國家，大家出國玩得開心、回國時也為國家安全盡一份心力，相關豬肉製品請旅客不要帶回來，希望民眾回國時遵守規定，確保台灣是非洲豬瘟非疫區國家。

內政部長林右昌今天到桃機視察旅客安檢作業，以及使用自動查驗系統狀況，提醒民眾多使用自動通關系統，也呼籲旅客莫攜帶豬肉製品回國，確保台灣是非洲豬瘟非疫區國家。聯合報系資料照
內政部長林右昌今天到桃機視察旅客安檢作業，以及使用自動查驗系統狀況，提醒民眾多使用自動通關系統，也呼籲旅客莫攜帶豬肉製品回國，確保台灣是非洲豬瘟非疫區國家。聯合報系資料照

非洲豬瘟 林右昌

延伸閱讀

影／視察桃園機場 林右昌呼籲旅客多使用e-Gate自動查驗通關

頒治安維護獎勵金 林右昌：感謝最支持警察的蔡總統

侯友宜「後時代」2026誰接棒？藍綠白都有呼聲人選

2024大選落幕 林右昌：勝敗都是人民民主精神的選擇跟表現

相關新聞

林右昌視察桃機 籲善用自動通關系統

內政部長林右昌今天到桃機視察旅客安檢作業，以及使用自動查驗系統狀況，提醒民眾多使用自動通關系統，也呼籲旅客莫攜帶豬肉製品...

北市刑大銷毀140公斤毒品 霹靂小組荷槍實彈全程警戒

台北市刑警大隊持續打擊毒品犯罪，去年查獲各級毒品總重量近1.6公噸，日前霹靂小組荷槍實彈押運毒品，將去年下半年度裁罰沒入...

影／毒梟法國寄3600萬K毒 罕見藏電纜 中打在台逮3人

一個境外運毒集團在去年9月間利用罕見「電纜線」夾帶K他命的方式，將市價3600萬元的K他命，從法國輸台，刑事局中打獲報後...

父女吃消夜被誤認砍傷 警逮5嫌

新竹縣聶姓男子帶八歲女兒到超商吃消夜，離開時遭兩名男子持開山刀追砍，聶中數刀被送醫救回住院中，警方陸續拘提龔姓男子等五人...

宮廟外談判 疑爭女友爆槍響

江姓、鄭姓男子昨天清晨糾眾在嘉義縣一間宮廟外談判，江涉嫌開槍，鄭腹部及大腿各中一槍，被友人開車送醫急救未脫險；兩小時後江...

新聞幕後／綠內訌加劇 嘉市長布局添變數

民進黨嘉義市議員林煒軒昨由助理開車載送被汽車追撞，肇事駕駛涉嫌持甩棍、辣椒水攻擊逼林下跪；林指控此事與他跟立委王美惠的選...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。