北市刑大銷毀140公斤毒品 霹靂小組荷槍實彈全程警戒

台北市刑警大隊持續打擊毒品犯罪，去年查獲各級毒品總重量近1.6公噸，日前霹靂小組荷槍實彈押運毒品，將去年下半年度裁罰沒入的三、四級毒品證物全數銷燬，總計達140公斤，送至木柵焚化廠銷毀，遏止毒品流入市面戕害民眾身心。

台北市警方說，持續以「打擊毒品供應」與「降低吸毒人口」策略同步向上溯源、向下刨根，積極查緝各類毒品犯罪。去年執行第8、9波安居專案，成果均為全國之首，全年度查獲各級毒品總重量近1.6公噸。

警方說，25日將去年下半年裁罰沒入、市價達數千萬的1500多件三、四級毒品證物，在霹靂小組的戒護下，全數送往木柵焚化廠進行銷燬，總計達140餘公斤。

警方指出，銷燬作業是由刑大毒品查緝中心負責毒品證物清點、封緘，並會同政風室、督察室現地督導，全程派遣刑大特勤中隊荷槍實彈警戒，將所查扣三、四級毒品證物，全數送往木柵焚化廠進行銷燬。

警方表示，扣案的銷燬毒品證物中，以混合型新興毒品為大宗，其中透過東南亞境外郵寄輸入，以網路公開平台販售，標榜快速瘦身之「減肥毒茶包」達萬餘包，該扣案證物經鑑驗均摻有第四級毒品「西布曲明」成分，是大腦神經抑制劑，除抑制食慾，亦會引發心悸、心律不整、心跳停止等副作用，嚴重恐將造成失明或猝死。

警方呼籲，濫用新興毒品如俗稱「喵喵」、一粒眠等呈上升趨勢，且網路通訊發展迅速，犯罪模式逐漸朝網路交易化、施用人口呈年輕化，如濫用成癮將嚴重危害身心健康；寒假期間，也提醒家長應多關心子女交友狀況，若發現家中有來路不明之小夾鏈袋、即溶包、減肥飲料包等疑似毒品包裝，應即向警方報案，維護安全。