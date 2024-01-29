快訊

立院龍頭戰綠白下午閉門會！被指不挺游錫堃 柯建銘：柯文哲不懂我的心

MLB／道奇、教士海外開幕戰沒票了 短短8分鐘被搶光

賀瓏道歉酸「2028要輔選民進黨」 陳俊翰：大可不必勉強

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市刑大銷毀140公斤毒品 霹靂小組荷槍實彈全程警戒

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市刑警大隊持續打擊毒品犯罪，去年查獲各級毒品總重量近1.6公噸，日前霹靂小組荷槍實彈押運毒品，將去年下半年度裁罰沒入的三、四級毒品證物全數銷燬，總計達140公斤，送至木柵焚化廠銷毀，遏止毒品流入市面戕害民眾身心。

台北市警方說，持續以「打擊毒品供應」與「降低吸毒人口」策略同步向上溯源、向下刨根，積極查緝各類毒品犯罪。去年執行第8、9波安居專案，成果均為全國之首，全年度查獲各級毒品總重量近1.6公噸。

警方說，25日將去年下半年裁罰沒入、市價達數千萬的1500多件三、四級毒品證物，在霹靂小組的戒護下，全數送往木柵焚化廠進行銷燬，總計達140餘公斤。

警方指出，銷燬作業是由刑大毒品查緝中心負責毒品證物清點、封緘，並會同政風室、督察室現地督導，全程派遣刑大特勤中隊荷槍實彈警戒，將所查扣三、四級毒品證物，全數送往木柵焚化廠進行銷燬。

警方表示，扣案的銷燬毒品證物中，以混合型新興毒品為大宗，其中透過東南亞境外郵寄輸入，以網路公開平台販售，標榜快速瘦身之「減肥毒茶包」達萬餘包，該扣案證物經鑑驗均摻有第四級毒品「西布曲明」成分，是大腦神經抑制劑，除抑制食慾，亦會引發心悸、心律不整、心跳停止等副作用，嚴重恐將造成失明或猝死。

警方呼籲，濫用新興毒品如俗稱「喵喵」、一粒眠等呈上升趨勢，且網路通訊發展迅速，犯罪模式逐漸朝網路交易化、施用人口呈年輕化，如濫用成癮將嚴重危害身心健康；寒假期間，也提醒家長應多關心子女交友狀況，若發現家中有來路不明之小夾鏈袋、即溶包、減肥飲料包等疑似毒品包裝，應即向警方報案，維護安全。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

台北市刑大日前將去年下半年度裁罰沒入的三、四級毒品證物全數銷燬，總計達140公斤，送至木柵焚化廠銷毀。記者翁至成／翻攝
台北市刑大日前將去年下半年度裁罰沒入的三、四級毒品證物全數銷燬，總計達140公斤，送至木柵焚化廠銷毀。記者翁至成／翻攝
台北市刑大日前將去年下半年度裁罰沒入的三、四級毒品證物全數銷燬，總計達140公斤，送至木柵焚化廠銷毀。記者翁至成／翻攝
台北市刑大日前將去年下半年度裁罰沒入的三、四級毒品證物全數銷燬，總計達140公斤，送至木柵焚化廠銷毀。記者翁至成／翻攝
台北市刑大日前將去年下半年度裁罰沒入的三、四級毒品證物全數銷燬，總計達140公斤，送至木柵焚化廠銷毀。記者翁至成／翻攝
台北市刑大日前將去年下半年度裁罰沒入的三、四級毒品證物全數銷燬，總計達140公斤，送至木柵焚化廠銷毀。記者翁至成／翻攝
台北市刑大日前將去年下半年度裁罰沒入的三、四級毒品證物全數銷燬，總計達140公斤，送至木柵焚化廠銷毀。記者翁至成／翻攝
台北市刑大日前將去年下半年度裁罰沒入的三、四級毒品證物全數銷燬，總計達140公斤，送至木柵焚化廠銷毀。記者翁至成／翻攝
台北市刑大日前將去年下半年度裁罰沒入的三、四級毒品證物全數銷燬，總計達140公斤，送至木柵焚化廠銷毀。記者翁至成／翻攝
台北市刑大日前將去年下半年度裁罰沒入的三、四級毒品證物全數銷燬，總計達140公斤，送至木柵焚化廠銷毀。記者翁至成／翻攝
台北市刑大日前將去年下半年度裁罰沒入的三、四級毒品證物全數銷燬，總計達140公斤，送至木柵焚化廠銷毀。記者翁至成／翻攝
台北市刑大日前將去年下半年度裁罰沒入的三、四級毒品證物全數銷燬，總計達140公斤，送至木柵焚化廠銷毀。記者翁至成／翻攝

毒品 網路 減肥

延伸閱讀

影／毒梟法國寄3600萬K毒 罕見藏電纜 中打在台逮3人

美國街友危機！無家者還分三種 收容所像監獄寧住街頭

影／南投逆子出拳痛毆老父 持電鋸街頭爆走2人傷

湖口父帶幼女吃宵夜竟遭追砍 主嫌落網砍人原因超瞎

相關新聞

北市刑大銷毀140公斤毒品 霹靂小組荷槍實彈全程警戒

台北市刑警大隊持續打擊毒品犯罪，去年查獲各級毒品總重量近1.6公噸，日前霹靂小組荷槍實彈押運毒品，將去年下半年度裁罰沒入...

影／毒梟法國寄3600萬K毒 罕見藏電纜 中打在台逮3人

一個境外運毒集團在去年9月間利用罕見「電纜線」夾帶K他命的方式，將市價3600萬元的K他命，從法國輸台，刑事局中打獲報後...

父女吃消夜被誤認砍傷 警逮5嫌

新竹縣聶姓男子帶八歲女兒到超商吃消夜，離開時遭兩名男子持開山刀追砍，聶中數刀被送醫救回住院中，警方陸續拘提龔姓男子等五人...

宮廟外談判 疑爭女友爆槍響

江姓、鄭姓男子昨天清晨糾眾在嘉義縣一間宮廟外談判，江涉嫌開槍，鄭腹部及大腿各中一槍，被友人開車送醫急救未脫險；兩小時後江...

新聞幕後／綠內訌加劇 嘉市長布局添變數

民進黨嘉義市議員林煒軒昨由助理開車載送被汽車追撞，肇事駕駛涉嫌持甩棍、辣椒水攻擊逼林下跪；林指控此事與他跟立委王美惠的選...

嘉市議員林煒軒遇襲 稱選舉糾紛

嘉義市民進黨籍議員林煒軒昨由助理開車載送，被吳姓男子開車載楊姓男子追撞，吳、楊涉嫌持甩棍打傷林及朝助理噴辣椒水被逮。林稱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。