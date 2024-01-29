宮廟外談判 疑爭女友爆槍響

江姓、鄭姓男子昨糾眾在嘉義縣一間宮廟外談判，鄭腹部及大腿中槍被送醫，江向警方投案稱不滿女友與鄭交往，對空鳴槍後朝鄭開槍。記者黃于凡／翻攝 江姓、鄭姓男子昨天清晨糾眾在嘉義縣一間宮廟外談判，江涉嫌開槍，鄭腹部及大腿各中一槍，被友人開車送醫急救未脫險；兩小時後江向警方投案，交出長、短槍各一把，稱不滿女友與鄭交往，對空鳴槍後朝鄭開槍。警方懷疑尚有一名男子開槍，將江依殺人未遂罪嫌移送，追查雙方十多名共犯。

警方調查，卅歲江姓、廿七歲鄭姓男子疑為爭搶女友起爭執，該名女子先與江交往，再與鄭交往，昨清晨五點多雙方共十多人相約嘉縣布袋鎮嘉廿一線鄉道附近一間宮廟外談判，江與另名男子對空鳴槍一發後朝鄭開兩槍，鄭右下腹及右大腿各中一槍，腳步蹣跚由友人攙扶上車送醫急救，轉加護病房觀察。

警方趕到時兩派人馬已離開，查出江涉案後策動，上午七點多江赴布袋警分局投案，交出長、短槍各一把及一枚子彈，稱鄭與他的女友交往，聯絡他談判，現場發生爭執，他對空鳴槍後朝鄭開槍。對於開幾槍、用長槍或短槍射擊，江前後說詞不一，交代不清。

警方在場拾獲三枚彈殼，調閱監視器發現除了江，另有一名男子疑似開槍，江一方共乘兩輛汽車、鄭一方三輛車，持續追查共犯。

據調查，江無業，因毒品案被通緝，曾被查獲毒品、妨害自由案，鄭未被查獲過案件。警方在醫院戒護鄭，視傷勢復原狀況偵詢釐清，追查糾紛原因及槍彈來源。